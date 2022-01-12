Следователи Гомельской области разъяснят новеллы проекта Конституции жителям отдаленных деревень

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информационное мероприятие по разъяснению изменений в Конституцию проведут сегодня представители УСК в Светлогорском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Активисты Гомельского областного общественного объединения "Союз следователей" разъяснят новеллы проекта Конституции пожилым жителям отдаленных деревень. Для старта информационной кампании выбраны населенные пункты Красновского сельского Совета Светлогорского района.

"В период всенародного обсуждения изменений и дополнений в Конституцию важно компетентно довести до сведения сельских жителей и трудовых коллективов суть предложенных изменений и дополнений в Основной закон страны, разъяснить важность участия каждого гражданина в предстоящем референдуме", - рассказали в УСК.

В сегодняшнем маршруте - малонаселенные деревни Красновского сельсовета Светлогорского района. Это индивидуальная работа с сельским населением. В доступных беседах сельчанам расскажут об основных нововведениях и предлагаемых изменениях в Конституцию. Для наглядности также вручат специально разработанные тематические листовки.

Программу дня продолжит встреча начальника УСК по Гомельской области Сергея Удовикова с коллективом ЧУП "Светлогорский молочный завод". Также заместитель начальника УСК по Гомельской области, председатель ГООО "Союз следователей" Аркадий Третьяков встретится с трудовым коллективом СДУП "Михайловское-агро".-0-