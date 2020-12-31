Следователи Минской области приняли участие в акции "Наши дети"

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета по Минской области и Несвижского районного отдела Следственного комитета накануне новогодних праздников посетили Городейскую вспомогательную школу-интернат в Несвижском районе. В ней проживают и обучаются более 80 детей c особенностями развития, в том числе дети-сироты. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Следователи Минской области приезжают в школу уже второй год. В декабре 2019 года они также посетили учреждение образования, где начальник УСК по Минской области Андрей Лис передал школе мультимедийный проектор. В этом году следователи подарили детям ноутбук и акустическую систему. Эти устройства будут использоваться педагогами при проведении занятий, а также организации мероприятий. Сюрпризом для воспитанников учреждения стал сладкий подарок - торт с новогодним декором.

Для гостей силами школьников и педагогов был организован концерт. Снегурочка, Дед Мороз и другие сказочные герои в красочном представлении поздравили всех с наступающим Новым годом.

Заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий в своем поздравлении отметил, что дети не должны оставаться без внимания. Также он поблагодарил сотрудников школы-интерната за их труд, а учащихся школы-интерната - за теплый праздник, который позволил на какое-то время взрослым вернуться в детство.

"Подобные благотворительные акции учат нас быть более отзывчивыми, внимательными и заботливыми", - добавили в СК.-0-