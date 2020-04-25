Следователи на субботнике наводили порядок у мемориалов в Озаричах и Красном Береге

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей Беларуси сотрудники Следственного комитета приняли участие в республиканском субботнике, во время которого наводили порядок на рабочих местах и прилегающей территории. Ряд подразделений ведомства традиционно благоустраивал мемориалы и памятники времен Великой Отечественной войны, высаживали деревья. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

В центральном аппарате Следственного комитета внимание уделили уборке помещений, подготовке автомобилей к сезонной эксплуатации и облагораживанию аллеи, высаженной в прошлом году во дворе здания. В управлении Следственного комитета по городу Минску наводили порядок в административных зданиях и на реконструируемых объектах. Столичные следователи помимо уборки в своих кабинетах озеленяли прилегающую территорию. Кроме этого, следователи Заводского района приняли участие в восстановлении макета поста охраны "Юнкер" в мемориальном комплексе "Тростенец" как собственными силами, так и перечислив денежные средства. Макет был в январе поврежден неизвестным.

В Брестской области сотрудники следственных подразделений убирали свои рабочие места, помещения общего пользования в административных зданиях, а также прилегающую территорию.

Сотрудники УСК по Витебской области во главе с начальником управления Павлом Игнатовым благоустраивали территорию вблизи братской могилы на берегу озера Лосвидо. В ней захоронено более 100 советских воинов, павших при освобождении Городокского и Витебского районов от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

В Гомеле выполнен очередной этап озеленения аллеи управления Следственного комитета, расположенной в районе мемориального комплекса "Курган Славы". Начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков с подчиненными работал у мемориала "Памятник детям - жертвам Великой Отечественной войны" в деревне Красный Берег Жлобинского района. Трудовой десант управления установил памятный знак на месте посадки вишен председателями следственных комитетов Армении, Беларуси, России в 2018 году, а также высадил новые деревья. Сотрудники Калинковичского РОСК трудились на территории мемориального комплекса "Озаричи".

Сотрудники следственных подразделений Гродненской области приводили в порядок служебную технику, белили деревья, собирали вторичное сырье. Сотрудники управления и районных отделов Минской области вместе со своими руководителями во время субботника убирали свои рабочие кабинеты, административные здания, облагораживали прилегающую территорию. Помимо этого следователи жодинского отдела занимались обустройством территории у бюста Героя Советского Союза Петра Куприянова.

Руководители могилевского областного аппарата высадили более 500 молодых елей и сосен на территории Вендорожского лесничества. Сотрудники Чаусского РОСК по доброй традиции благоустраивали территорию памятника "Прилеповский плацдарм".-0-

Фото СК