Следователи устанавливают обстоятельства убийства жителя Петриковского района

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства жителя Петриковского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Жительница деревни Бринев сообщила в милицию о пропаже 53-летнего брата из агрогородка Лясковичи. "В ходе оперативных мероприятий тело мужчины обнаружили 13 мая в мелиоративном канале возле улицы Юбилейной. По подозрению в совершении убийства задержаны двое жителей агрогородка - мужчины 30 и 40 лет. Сейчас с ними проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, 8 мая подозреваемые избили мужчину, а затем бросили в канал. Для установления причины смерти и момента ее наступления назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) УК. Как уточнили в УСК, создана следственная группа из наиболее опытных сотрудников районного и областного следствия.-0-