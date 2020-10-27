Следственный эксперимент запланирован 28 октября в Логойском районе

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе 28 октября запланирован следственный эксперимент, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"28 октября с 12.00 до 12.30 на 45-м км автодороги Минск - Витебск на территории Логойского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшего место ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-