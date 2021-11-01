1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слет юных спасателей-пожарных прошел в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"26 учебных учреждений, 260 участников и 13 конкурсных программ - масштабное мероприятие прошло на "Тропе здоровья" на свежем воздухе в новом и непривычном формате. Проверить свои знания и смекалку можно было в конкурсах "Правила пожарной безопасности", "Знатоки ОБЖ", "Интернет-поиск", "Оказание первой медицинской помощи - теория", "Правила безопасности на воде", "Блиц-опрос" и "Все о БМООСП". Вопросы касались истории пожарной службы, создания и функционирования Белорусской молодежной организации спасателей пожарных, а также ее деятельности, интересных фактов про огнеборцев и много другого", - рассказали в МЧС.

Почувствовать себя частью звена газодымозащиты помог конкурс "Лабиринт". Узнать, как спасают утопающих - конкурс "На воде", а быстроту и ловкость жюри оценило в конкурсе "Эстафета". В этапе "Смотр строя" юные спасатели продемонстрировали командную работу и слаженность действий.

Навыки оказания первой медицинской помощи участники состязаний могли проявить в конкурсах "Реанимация" и "Оказание первой медицинской помощи - практика". Ошибки и недочеты обсудили с жюри - представителями Красного Креста. Последним заданием стал коллаж "Мой слет юных спасателей!", который должна была предоставить каждая школа.

Как отметили многие участники, мероприятия подобного формата крайне интересны: помогают узнать много полезного для себя, встретить новых друзей и получить яркие эмоции.-0-