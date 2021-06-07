Случаи необоснованного посредничества выявил КГК в 19 организациях Могилевской области

7 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Случаи необоснованного взаимодействия с посредническими структурами выявлены КГК Могилевской области в 19 государственных организациях и хозяйственных обществах с долей государства в уставном фонде, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

"В результате такого взаимодействия были неэффективно потрачены десятки тысяч рублей", - отметили в пресс-службе КГК Могилевской области.

Как сообщили в пресс-службе, необоснованному посредничеству способствует ряд факторов: несовершенство законодательства, недостаточное использование механизма централизации закупок товаров (работ, услуг), самоустранение многих национальных производителей от участия в проводимых госорганизациями процедурах закупок, недостаточная квалификация работников маркетинговых (снабженческих) служб организаций, в том числе отсутствие у них необходимых знаний о конъюнктуре национального и зарубежного рынков. А также наличие в отдельных случаях коррупционных проявлений, прежде всего среди руководителей организаций, в сфере закупок товаров (работ, услуг).-0-