Случаи продажи фальсифицированной молочной продукции из России выявлены в Гомельской области

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фальсифицированная молочная продукция продавалась в мелкорозничной сети Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельской областной инспекции Госстандарта.

Случаи реализации молочной продукции по ценам, значительно ниже заводских, участились у ИП и мелких предприятий торговли на рынках Гомеля и Гомельской области. Как подчеркивают в инспекции, продукция из коровьего молока дешевой быть не может. Ведь, к примеру, на изготовление 1 кг масла уходит 23 кг молока.

Для защиты людей от приобретения некачественной и небезопасной продукции, а также последствий ее потребления сотрудники областной инспекции Госстандарта провели ряд контрольно-надзорных мероприятий. Так, проведены лабораторные исследования реализуемой молочной продукции. "Во время мероприятий установлена молочная продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", - сообщили в инспекции.

Результаты исследований независимой аккредитованной лаборатории выявили фальсификацию в продукции российского производства с маркировкой "Масло сливочное "Крестьянское" высшего сорта массовой долей жира 72,5%, ГОСТ 32261-2013" двух российских производителей и "Сыр плавленый "Голландский" массовой долей жира в сухом веществе 45% ТУ 9225-015-04610209-2015" одного из производителей Брянской области. Фактически молочные жиры коровьего молока были заменены жирами растительного происхождения.

"Согласно требованиям технического регламента ТР ТС 033/2013 молочный продукт изготавливают только из молока и его составных частей, без использования немолочного жира", - уточнили Гомельской областной инспекции Госстандарта. При этом упаковки исследованного продукта (масла) имели одинаковый дизайн (изображение), массу нетто, штриховой код, состав и отличались только производителем.

"Фальсификация продукции идет и по маркировке. Изготовители, не указывая в качестве ингредиентов растительные жиры, называют продукцию "масло сливочное", "сыр плавленый". На самом деле данное "масло" является спредом или маргарином, а "сыр" - молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии плавленых сыров", - акцентируют внимание на нюансах маркировки специалисты. При этом с января 2019 года рядом с наименованием такого продукта должна присутствовать надпись "Содержит растительные масла".

Сотрудники инспекции также установили в продаже ранее запрещенную по аналогичной причине к ввозу и обращению на территории Беларуси продукцию. Так, зачастую, выбирая товары подешевле вместо знакомого с детства продукта, потребитель рискует употребить суррогат.

В Гомельской областной инспекции Госстандарта принимают исчерпывающие меры по недопущению обращения такой продукции. В свободном доступе реестры запрещенной к обращению опасной продукции и отмененных документов размещены на официальном сайте Госстандарта Беларуси.

"Белорусская продукция, в том числе молочная, пользуется спросом у россиян за свое качество и натуральность. Однако появляется все больше случаев выявления отечественными предприятиями-изготовителями на российском рынке поддельной продукции. Недобросовестные российские производители свой некачественный продукт упаковывают в материалы (кашированную фольгу и др.) с указанием в качестве изготовителя известных предприятий Гомельского региона, бросая тень на репутацию добросовестных производителей", - подчеркнули в региональной инспекции.-0-