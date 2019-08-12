Случай заболевания лошади сибирской язвой установлен в Столинском районе

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Инцидент имел место 10 августа. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.
"Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных и другие", - отметили в пресс-службе.-0-
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