Случай заболевания лошади сибирской язвой установлен в Столинском районе

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Инцидент имел место 10 августа. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.

"Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных и другие", - отметили в пресс-службе.-0-