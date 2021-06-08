8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий район стал лучшим в областном марафоне #километры_без_табака, который медики столичного региона провели с 15 мая по 6 июня совместно с областным управлением физкультуры и спорта в рамках широкомасштабной антитабачной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Всемирный день без табака традиционно отмечается 31 мая, а спортивное мероприятие, посвященное теме отказа от вредной привычки, растянулось почти на две недели. В борьбу за звание "Самого спортивного района" включились все районы Минской области, лидер менялся несколько раз. И в финале с небольшим отрывом победу одержал Слуцкий район, собрав в своей копилке 7061 километр_без_табака. На втором месте оказались жители Молодечненского района (6649 #километров_без_табака), на третьем - Дзержинского (2963 #километра_без_табака).

"Всего участники областного марафона #километры_без_табака прошли, пробежали и проехали на велосипеде 24 140 км, - отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Марафон задал тренд в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и широко освещался в интернете на сайтах в новостных лентах. Но главное, немало жителей столичного региона присоединились к марафону, сами приобщились к спорту и распространяли моду на здоровый образ жизни в своем районе".

Победители были награждены в торжественной обстановке на мотобольном стадионе в Слуцке.

"Марафон #километры_без_табака - вклад в реализацию государственного профилактического проекта "Здоровые города и поселки" и хороший повод напомнить себе и окружающим, что здоровый образ жизни и физическая активность - прекрасная альтернатива вредным привычкам", - подчеркнули организаторы.-0-