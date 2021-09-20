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20 сентября 2021, 18:00

Службы соцзащиты Витебской и Смоленской областей провели телемост

Фото из архива
Фото из архива
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20 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебском облисполкоме прошла посвященная Дню народного единства онлайн-встреча представителей соцслужб Витебской и Смоленской областей "Социальная защита - единство, поддержка и помощь", передает корреспондент БЕЛТА.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома сотрудничает с Департаментом Смоленской области по социальному развитию уже пять лет. "Смоленская область - один из основных партнеров ближнего зарубежья для нашего комитета. Мы не раз посещали российские социальные учреждения, где оказывается помощь нуждающимся. Мы создали международную методическую школу, где обмениваемся опытом и новыми методами, технологиями, которые есть в арсенале наших служб", - подчеркнула заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащиты облисполкома Вера Астапенко.

Организовывались совместные мероприятия офлайн, а в условиях непростой эпидситуации проводились онлайн-конференции и форумы. "Онлайн - это хорошо, но хотелось бы встретиться и обменяться новыми наработками лично. Тем не менее, телемост становится для всех нас площадкой для тиражирования идей по работе с гражданами уязвимых категорий", - отметила начальник российского департамента Елена Романова.

По ее словам, в Смоленской области более 1,5 млн человек получают те или иные социальные услуги и помощь. Это ежедневная работа почти 5,5 тыс. сотрудников. Помощь гражданам бывает постоянной, периодичной, разовой, в том числе срочные социальные услуги. Сейчас перед соцработниками Смоленщины стоит задача оказывать адресную помощь. В этом российском регионе 57 учреждений соцобслуживания занимаются, в том числе, профилактикой социального неблагополучия, помогают семьям в трудной жизненной ситуации, ветеранам.

Для Смоленской области, как и для белорусского региона-партнера, важна адаптация и социализация людей с ограниченными возможностями. В обоих областях создаются рабочие места для инвалидов, которые прошли программы по восстановлению дееспособности. Например, в прошлом году на Витебщине 14 человек с инвалидностью получили работу. 15 тыс. нетрудоспособных граждан получают помощь на дому.

Речь зашла и об организации совместных мероприятий. Гости форума пригласили всех желающих на белорусско-российский фестиваль театрального искусства в Смоленске. Участники телемоста отметили, что совместные зум-конференции впредь будут проводиться регулярно. Возобновятся и обучающие семинары, диалоговые площадки, встречи в учреждениях соцзащиты обоих регионов для обмена опытом.-0-

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