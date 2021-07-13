13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Службы занятости Брестской области проведут в июле 9 электронных ярмарок вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Ближайшая акция состоится 14 июля в Малоритском районе. В ярмарке примет участие СЗАО "КварцМелПром" - молодое, динамично развивающееся предприятие, которое специализируется на производстве строительных материалов (в частности, изделий из силикатного бетона: кирпичи, камни, крупноформатные блоки). На сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00 в режиме реального времени соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, предложениями о работе, режимом и условиями труда, получить консультацию кадровой службы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

На 15 июля намечены электронные ярмарки вакансий в Барановичах и Ивановском районе. Управление по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома анонсировало мероприятие 20 июля. В Березовском районе акцию планируют провести 21 июля, в Ивацевичском - 22-го. Узнать информацию о трудоустройстве в Жабинковском районе можно будет 27 июля, а 28-го - в Пинске и Столинском районе.

Всего за январь-июнь службы занятости Брестской области организовали 92 ярмарки вакансий, из них 54 - электронных.

На 1 июля в регионе на учете состояли 1,5 тыс. безработных, что составляет 80,5% к аналогичному периоду 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,3%. Наниматели заявили о наличии 10,5 тыс. вакансий (128,3% к уровню прошлого года), более 60% из них - по рабочим профессиям. В области требуются водители, продавцы, швеи, повара, медицинские сестры, ветврачи, фельдшеры.

За I полугодие службы занятости оказали содействие в трудоустройстве 8,3 тыс. гражданам, в том числе 3,2 тыс. безработным. На обучение были направлены 352 безработных, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 1727 человек.-0-