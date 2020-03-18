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18 марта 2020, 19:47

Смолевичский район должен развиваться гораздо более быстрыми темпами - Турчин

Александр Турчин. Фото Миноблисполкома
Александр Турчин. Фото Миноблисполкома

18 марта, Смолевичи /Корр. БЕЛТА/. У Смолевичского района есть все шансы и основания для того, чтобы развиваться гораздо более быстрыми темпами. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня после внеочередной сессии по утверждению председателя Смолевичского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Смолевичский район очень важен для области и для страны в целом. Есть потенциал и все основания для того, чтобы он развивался боле быстрыми темпами. Результатом станет повышение благосостояния людей. Правда, это и проблем прибавит: станет больше жителей и придется выполнять еще более жесткие требования по благоустройству, транспорту, качеству услуг. Хочется, чтобы этот район за небольшой промежуток времени стал еще одной жемчужиной пристоличья. Поэтому нацеливаю всех на серьезную работу", - сказал Александр Турчин.

Также губернатор представил нового председателя Смолевичского райисполкома Андрея Ратомского. Нынешний руководитель района молодой, грамотный и современный, умеет анализировать ситуацию, проявлять настойчивость и достигать результатов, считает Александр Турчин. Перед ним стоят несколько ключевых задач. "Первостепенно - кадры. Надо посмотреть и разобраться, кто работает в сельском хозяйстве, строительстве, исполнительной власти. На мой взгляд, работу нужно оценивать по трем критериям: честность, порядочность и профессионализм. Каждому надо дать шанс, но у нас не так много времени, что ждать результатов год, так что призываю сразу включаться в работу. Далее надо активизировать строительство, взять на контроль сроки сдачи объектов, выполнить доведенное задание по жилью для многодетных. В сельском хозяйстве стоит обратить внимание на неэффективное использование земли, в экономике - провести инвентаризацию предприятий, наладить работу по привлечению инвестиций, принять меры по убыточным организациям, взять на контроль ценообразование", - перечислил он.

В свою очередь Андрей Ратомский поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил: работы предстоит много. "Я всю жизнь занимался сельским хозяйством. Теперь передо мной стоят новые задачи, буду учиться всему с вами. Времени на раскачку нет", - сказал он.

В частности, одна из целей - навести порядок в райцентре. "Я приехал из Несвижа. Скажу честно, Смолевичам есть куда стремиться. Не впечатлили город и культура. Для меня было странно и непонятно, как, например, в частном секторе люди не могут навести порядок на своем участке", - признался новый председатель райисполкома.

Андрей Ратомский был согласован на должность главы Смолевичского района 16 марта. До этого он возглавлял ОАО "Новая жизнь" (в 2019 году хозяйство вошло в пятерку лучших в районе во время уборочной кампании). Ранее он окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, Институт управления агропромышленным комплексом, Академию управления при Президенте. Успел поработать слесарем ремонтных мастерских колхоза имени Ленина Несвижского района, заведующим молочно-товарной фермой "Новый Снов" Несвижского района. Также трудился в нескольких хозяйствах района, одно время возглавлял СПК "17 сентября".-0-

Фото Миноблисполкома

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