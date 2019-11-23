Сморгонь сегодня принимает "Дажынкі" Гродненской области

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сморгонь стала сегодня столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском облисполкоме.

Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с "Дажынкамі" "Аграриев недаром называют солью земли. Вы избрали своей профессией тяжелый, но почетный крестьянский труд. Плодами этого труда богатеет наша Беларусь", - говорится в поздравлении.

По традиции в этот день подводят итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и награждают победителей областных соревнований на уборке зерновых, заготовке кормов, а также в сфере животноводства. Грамоты, награды, благодарности и премии будут вручены сотням специалистам, отличившимся и достигшим больших показателей в том или ином направлении работы. Отметят на празднике и лучшие в плане работы в аграрной сфере районы и сельхозпредприятия области.

Откроется фестиваль торжественным шествием делегаций районов области к главной сцене на площади Ленина. Из маленьких снопов зерновых культур всех регионов на главной сцене сложат один из символов праздника - главный дожиночный сноп. Торжественное открытие на главной сцене продолжит концертная программа. Хедлайнерами ее вечерней части станут арт-группа "Беларусы", группа J:Морс, а также певица Искуи Абалян.

Программа праздника насыщена культурными, игровыми, интерактивными мероприятиями. Например, в городском парке будет работать музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом "Ад сявенькі да хлеба". Здесь все желающие смогут окунуться в атмосферу быта в крестьянской избе: погладить рушник скалкой, вычесать лен, поучаствовать в мастер-классах по лозоплетению, ткачеству и плетению поясов. В парке будет работать и город мастеров.

Проведут во время праздника несколько конкурсов. Выберут лучший сноп и каравай, а также самый большой овощ. Победителей будут определять в нескольких номинациях: самый большой картофель, свекла, морковь, капуста, лук, тыква, чеснок и другие. У летнего амфитеатра организуют выставку овощей-великанов.

Традиционно представят свои подворья районы области: на улице Советской можно будет познакомиться с особенностями каждого из них. Например, Сморгонщина издревле славится своими баранками. На подворье района можно будет не только угоститься ими, но и научиться готовить. Весь центр города превратится в праздничную площадку. Будут зоны активности для детей, запланировано проведение традиционных спортивных состязаний.

К празднику изменилась и сама Сморгонь. Капитально отремонтирована улица Советская: обновлено покрытие проезжей части, тротуары, освещение, установлены новые дорожные знаки. Благоустроен пешеходный бульвар вдоль улицы. Здесь к празднику установлены декоративные скамейки с гербами всех районов области. Кроме того, отремонтированы улицы Гагарина, Победы, Ветеранов, Заводская. Начаты работы по реконструкции проспекта Индустриального, завершить их планируют в 2021 году.

Открылось и отремонтированное здание Центра культуры: закуплены новые кресла для зрительного зала, современное звуковое и световое оборудование. Обновлены кровли в политехническом лицее и детской школе искусств имени Огинского. Приведены в порядок здания районной библиотеки, прокуратуры, почты, торговых и бытовых объектов, капитально отремонтировано стоматологическое отделение районной поликлиники. Продолжается реконструкция городского бассейна. Его открытие запланировано на начало 2020 года.

В центре внимания не только город. Выполнен и ремонт 25 км местных и республиканских дорог на территории района.-0-