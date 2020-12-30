Сморгонский опытный лесхоз стал новым резидентом СЭЗ "Гродноинвест"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировано Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Сморгонский опытный лесхоз" с инвестиционным проектом по созданию деревообрабатывающего производства по выпуску древесного топлива - пеллет, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Основная идея инвестиционного проекта заключается в организации на участке СЭЗ "Гродноинвест" в Сморгони пеллетного производства с вовлечением в хозяйственный оборот низкокачественной древесины и отходов лесопиления. Весь объем производимой по проекту продукции будет экспортироваться.

"Реализация проекта позволит расширить ассортимент продукции, увеличить масштабы производства и нарастить объемы экспорта, повысить рентабельность и эффективность производства, создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисления в бюджет", - подчеркнули в администрации свободной экономической зоны.

В рамках проекта будут созданы 18 новых рабочих мест. Общие инвестиционные затраты составят свыше 2,5 млн евро. Компания планирует приступить к производству уже к концу следующего года.

Всего в 2020 году зарегистрировано пять новых резидентов СЭЗ "Гродноинвест" и специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал".-0-