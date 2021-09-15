"Смотри, какие помидоры: один съешь - уже сытый!": кто, что и по какой цене продает на мини-рынке у трассы Минск-Гомель

"Зачем штрафовать пожилую женщину, которая продает картошку или яблоки со своего огорода? Лучше организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень…" - отметил Александр Лукашенко во время прошлогоднего обсуждения КоАП. Сказано - сделано. Только в Минской области оборудовано 257 специальных площадок для торговли, из них 46 - у республиканских и магистральных автомобильных дорог. Чтобы посмотреть, чем и почем торгуют сельчане, отправились в агрогородок Дукора, где недавно возвели новый мини-рынок.

В Дукоре нашли решение

Торговая площадка на въезде в этот агрогородок раньше представляла собой один общий ряд вдоль трассы М-5 Минск - Гомель. Чтобы купить фруктов и овощей, здесь то и дело останавливались автомобилисты, паркуя машины прямо на обочине скоростной магистрали. Оптимальным решением стал перенос мини-рынка в другое место - безопасное как для продавцов, так и для покупателей.

Разместили новую площадку сразу за автобусной остановкой. Подготовкой занимался РУП "Минскавтодор-Центр": сделали съезд с магистрали, оборудовали стоянку, тротуарные дорожки и установили большой торговый павильон с навесом.

- В сезон на мини-рынке собирается больше десятка торговцев. Когда стало тесновато, жители за свой счет перенесли сюда старые торговые ряды. Теперь места точно хватает всем, - отмечает председатель Дукорского сельисполкома Светлана Лешкович. - Сельские жители привыкли трудиться: у каждого большой участок, растят, ухаживают за урожаем. Когда появляются излишки, почему бы не продать? Да и торгуют в основном у нас пенсионеры.

Чтобы продавать продукцию, выращенную на своем огороде, нужно выполнить несколько условий. Прежде всего получить справку о том, что именно вы собственник данного земельного участка.

- Жители обращаются в сель­исполком, мы выезжаем на место, фиксируем, что у этого гражданина или гражданки действительно есть земельный участок, на котором растут, например, помидоры, картошка, яблоки, которые он собирается продавать на мини-рынке, - говорит Светлана Ивановна. - Перепродажа на таких торговых площадях не допускается.

Навесы и прилавки на мини-рынках в дорожных "карманах" - это очень удобно. Водитель съезжает с трассы, паркует авто и не спеша выбирает, что ему нужно.

Во саду ли, в огороде

Проехать мимо дукорского мини-рынка сложно - он заметен с любой стороны. Съезд, как и обещалось, комфортный и безопасный для водителей, парковочная площадка просторная, рядом торговые точки. Еще издали замечаем впечатляющий ассортимент: яблоки, груши, малина, тыква, лук и чеснок, картошка.

- Как торговля идет? - интересуемся у улыбающихся бабушек, которые вмиг оживились при виде потенциальных покупателей.

- Ай, людей мало! Торг, конечно, не такой, как раньше, но что ж нам дома сидеть на пенсии! Тут веселее: и пообщаться есть с кем, и копейку не лишнюю заработать, - рассказывает бабуля, представившаяся Николаевной.

А узнав, что мы журналисты из столицы, сразу добавляет:

- Напишите, что мы благодарны Президенту, что он когда-то за нас заступился, и мы можем сегодня продавать на этом мини-рынке свой урожай. Я уже давно на пенсии, а ведь так хочется помочь своим детям и внукам, поддержать их финансово. Наше поколение так воспитано: пока есть силы - нужно работать!

По словам местных торговцев, приехали мы рано: еще 2-3 часа - и торг будет активнее, а продавцов побольше. В выходные тут и вовсе яблоку негде упасть, все торговые места заняты.

- С десяток торговцев точно собирается. Раньше, конечно, было куда больше. Помню, как выстроимся в ряд вдоль дороги. Чего только не продавали: и творог, и сметану. Никаких прилавков: кто на ящике товар разложит, а кто на картонке, - вспоминает "коллега" Николаевны Валентина Петровна. - Хорошо, что сюда перенесли, так сказать, окультурили наши торговые места. Тут и крыша над головой от дождя укроет, и присесть есть где.

На Минщине оборудовано более 257 площадок для торговли выращенной продукцией, из которых 46 находятся у республиканских и магистральных автомобильных дорог. С начала года в каждом районе проведены работы по благоустройству, созданию удобных условий для работы на данных площадках.

Картошка - по три рубля, лисички - по шесть

К разговору присоединяется еще один продавец - местная жительница Тамара. Пенсионерка предлагает картошку нескольких сортов, аккуратно разложенную по ведеркам.

- Сын помогает, выращивает картошку, а я вот, что остается лишнего, тут и продаю. По три рубля за ведерко: в нем три килограмма, то есть по рублю за кило.

Цены, как признаются мои собеседницы, устанавливают сами покупатели: скажут, что дорого, - бабушки сразу готовы уступать.

- Ведерко яблок - пять рублей. Посмотрите, какие красивые и сочные… Где такие только найти, если не в саду у бабушки, - рекламирует свой товар Николаевна. - Только понюхайте - они ведь яблоками пахнут. Это ж свои, не то что те магазинные - привозные, польские.

Торгуют еще малиной - по десять рублей за литровую банку. Есть в наличии и лисички - по шесть рублей за литр.

- Малина сейчас сладкая, ароматная - самое время покупать. А лисичек в лесу уже почти нет, видимо, отходит их сезон. Утром вот насобирала, почистила. Покупателю останется только помыть, нарезать и сварить, - говорит Николаевна. - Перец в этом году совсем не удался, а вот помидоры - наоборот. Смотрите, какие мясистые. Один съешь - и точно сытым будешь. За кило всего три с половиной.

Яблоко на сдачу

Послушав бабушек, понимаешь, что придорожная торговля в первую очередь основывается на доверии между продавцом и покупателем. Весами или безменами тут никто не запасается. Все продается не магазинными килограммами, а банками и ведрами. Никто и думать не думает про возможный "недовес", как это случается на городских рынках.

Разве заботливая бабушка Тамара или улыбчивая Валентина Петровна не добавит к ведру яблок или груш еще по штучке - просто так, по доброте душевной?! Даже не думая о том, вернетесь ли еще хоть раз к ней за фруктами. Хотя у многих придорожных продавцов есть свои постоянные покупатели. Обычно это люди, которые часто ездят по одному и тому же маршруту и верят местным торговцам на слово.

- Не могу сказать, что одного берут больше, а другого меньше. Как-то всего по чуть-чуть. Вот сколько уже вожу на продажу эту огромную тыкву - никого не интересует, - разводит руками Николаевна. - Может, хоть в выходные продам.

Спрашиваю, что женщина посоветует приготовить из тыквы.

- Запекать с медом, варить кашу, да ее хоть сырую можно есть, такая вкусная. Вот у меня тыкву постоянно берет один покупатель. Как прочитал он нам однажды лекцию о ее пользе: печень восстанавливает, выводит из организма все токсины, - перечисляет достоинства растения продавец.

- Говорил, мол, были с печенью у него проблемы, а как поел моей тыквы, так динамика положительная. Так что наши продукты еще и целебные!

Пока беседовали, полку продавцов прибыло - компанию пенсионерок разбавила молодая мама Ольга.

- У нас большой огород, много чего растет, пока в отпуске, решила немного подзаработать, - говорит местная жительница, расставляя друг возле друга ведерки с урожаем. - Сын в этом году пошел в первый класс. На одни тетрадки и ручки столько нужно денег, не говоря уже о школьной форме.

Вот и первые за полчаса, что мы находились на придорожном рынке, покупатели. Супруги интересуются картошкой:

- Почем за килограмм?

- Так за все ведро 3 рубля всего, - подхватывается Валентина Петровна. - Берите, не пожалеете: вкусная будет и жареная, и вареная.

- Заработаешь тут немного, - говорит Николаевна, пока покупатели осматривают товар ее соседки.

- Когда 20 рублей выручишь, а когда только на хлеб и сметану - и то хорошо.

Но вот чего не занимать здешним торговцам, так это общения: даже если вы ничего не купите, продавцы не потеряют к вам интерес и не отвернутся в другую сторону, как это бывает на крупном рынке. Здесь с вами все равно будут вежливы и внимательны: вспомнят свою молодость, поделятся житейским советом и даже выслушают о наболевшем.

Домой мы возвращались с целым пакетом ароматных домашних яблок, которые нам заботливо вручила бабушка Тамара. Денег не взяла ни копейки: "Это вам гостинец на здоровье".

Марина ВАЛАХ, фото автора,

газета "7 Дней".-0-