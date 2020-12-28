Снегопад чудес осыпал школьников на главной елке столицы в Белгосцирке

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полторы тысячи талантливых школьников со всей столицы - отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и соревнований - стали гостями благотворительного новогоднего представления республиканской акции "Наши дети" в Белгосцирке. Первое представление состоялось 23 декабря, а сегодня еще 750 ребят приветствовал в том числе председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с героями представления "В поисках волшебства" ребята оказались в творческой мастерской Деда Мороза, похожей на шкатулку, полную чудес. И главный новогодний волшебник, словно фокусник с магической шляпой, извлекал на потеху детям яркие шоу. Были здесь и дрессированные верблюды, ламы, медведи, и выступления акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, клоунов. Не обошлось, конечно, без подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Полтора часа под снегопадом из-под купола цирка пролетели как одно мгновение.

"Дети всегда с нетерпением ждут этот праздник: загадали желания и надеются, что они сбудутся. А мы, взрослые, должны сделать все, чтобы праздник состоялся, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и внимание. Уверен, все мероприятия, что мы приготовили, подарят ребятам много радостных минут, о которых они будут еще долго с удовольствием вспоминать", - сказал Владимир Кухарев. Он пожелал детям в новом году крепкого здоровья, исполнения желаний, удачи, самореализации в творчестве, учебе, спорте, добрых и любящих людей рядом. Чтобы новый год принес только радость, потому что улыбки детей для взрослых - самое важное.

/Будет дополнено/. -0-