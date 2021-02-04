Снегопад в Гродно превзошел рекорд 50-летней давности

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Толщина снежного покрова в Гродно достигла 49 см, что превысило рекорд 50-летней давности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 4 февраля на Гродно обрушился сильный снегопад. В областном центре и Щучине за ночь выпало 10 мм осадков - декадная норма. "Наибольшая толщина снежного покрова отмечается в Гродно. На метеостанции Обухово зафиксировано 49 см. Предыдущий рекорд для города фиксировался в феврале 1970 года, тогда в Гродно толщина снежного покрова составила 48 см", - отметили в облгидромете.

В ближайшее время снегопады не ожидаются, а вот температура воздуха существенно понизится. Пока же в области продолжают устранять последствия стихии. ГАИ области ввело план "Погода", автомобили инспекции сопровождают колонны коммунальной техники, все сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации. В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что на помощь коммунальным службам вновь направлены военнослужащие войсковой части 5522 внутренних войск. Они помогают убрать снег на территории ближайших учреждений образования, детских садов, остановках и площадках железнодорожного и автобусного вокзалов, а также больницы скорой помощи.

На дорогах фиксировались заторы и пробки, кое-где на помощь большегрузным автомобилям и общественному транспорту приходили тяжелые тягачи. Не обошлось без аварий и других происшествий. Например, в Гродно на одном из рынков под весом снега обрушилась кровля торгового навеса, к счастью, обошлось без пострадавших.-0-

Фото Леонида Щеглова