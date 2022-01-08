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08 января 2022, 11:01

Снегопады пройдут в Гомельской и Могилевской областях 9 января

Фото из архива
Фото из архива

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен утром и днем 9 января во многих районах Гомельской и Могилевской областей. Здесь ожидается сильный снег. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине снег и слабая метель.

Утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей сильный снег. Местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 8. Днем будет от нуля до 6 градусов мороза.-0-

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