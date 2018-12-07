Снежный человек появится в новогоднем шоу в Ботаническом саду

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни зимних школьных каникул приглашает мальчиков и девочек на праздничное интерактивное шоу "Новогодние представления в ботаническом саду", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Мы хотим подарить ребятам настоящее новогоднее чудо. В сказочных кущах тропической оранжереи гости попадут в мир приключений вместе с героями представления, среди которых не только традиционные новогодние персонажи Дедушка Мороз и Снегурочка, но и добрый Йети. С ним и его друзьями дети отправятся в познавательное путешествие, во время которого узнают о праздновании Рождества и Нового года у разных народов мира", - рассказали организаторы.

Театрализованное представление с захватывающим сюжетом, запоминающейся музыкой и танцами, дополнят игры и конкурсы, веселая лотерея. Каждого ребенка ждет небольшой сюрприз. Ребята побывают в гостях у Деда Мороза в его резиденции, смогут загадать желание, сделать селфи, получить праздничную медаль, потанцевать со Снегурочкой и поучаствовать во флешмобе с персонажами шоу.

Любителям мастерить что-то своими руками придется по вкусу завершающий штрих программы - они смогут под руководством профессионала создать подарки близким и украшения для праздничной елки.

Представления будут проходить ежедневно с 25 декабря по 6 января, кроме 31 декабря и 1 января.-0-