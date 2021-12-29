Снопков вручил подарки многодетной семье в преддверии Нового года

29 декабря, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков поздравил сегодня с наступающим праздником многодетную семью из агрогородка Гричино Дзержинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В уютном благоустроенном доме Екатерина и Валерий Сулковские воспитывают пятерых детей: восемнадцатилетнюю Алину, четырнадцатилетнюю Милану, семилетнего Кирилла, пятилетнего Андрея и годовалую Полину.

"Чем больше таких многодетных семей, тем сильнее будет страна. Как говорил Президент, наша земля может прокормить 30 миллионов человек. Наша задача - стремиться к созданию таких условий в государстве, чтобы на белорусской земле жило именно столько белорусов", - сказал Николай Снопков.

Во время поздравления с наступающим Новым годом он подарил многодетной семье мотоблок, но на этом приятные сюрпризы не закончились. Родители и дети также получили ноутбук, игрушки и сладкие подарки от Дзержинского райисполкома.

Валерий Сулковский работает трактористом-машинистом в филиале "Фалько-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", а Екатерина занимает должность заместителя директора по основной деятельности ГУО "Гричинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - базовая школа".

Пара познакомилась в далеком 1998 году, когда глава семьи служил в армии и приехал домой в увольнительную. Дома его ждали родители, сестра и ее подруга - та самая, с которой через три года он заключит брак, а потом будет воспитывать пятерых детей.

По словам Екатерины Викторовны, вместе с мужем они стремятся создать в семье атмосферу любви и взаимопонимания, здесь принято поддерживать, оберегать, слышать и радовать друг друга, а также много времени проводить вместе. Родители с детьми ежегодно отмечают Новый год, посещают главную елку, собирают грибы и ездят на рыбалку. На приусадебном участке семья выращивает свиней, кур, индюков и перепелов.

"Пять ребят воспитывать намного легче, чем одного ребенка. Дети помогают друг с другом, а еще добавляют молодости. Мне недавно исполнилось сорок, а я себя чувствую на восемнадцать лет", - отметила многодетная мама.

Она также подчеркнула, что ощущается и материальная поддержка со стороны государства, в том числе благодаря которой создавать многодетную семью было нестрашно.-0-