"Соберем портфель вместе": акция БСЖ перед началом учебного года прошла во всех регионах страны

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин накануне начала нового учебного года провел акцию "Соберем портфель вместе" во всех регионах страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в общественном объединении.

"День знаний - волнительный для школьников и родителей. Особенно радостный и торжественный он для тех, кто пошел в первый класс, - сказали организаторы. - Стало доброй традицией к этому знаменательному дню проводить республиканскую благотворительную акцию "Соберем портфель вместе". Портфели наших учеников, в том числе первоклассников, пополнились ручками, карандашами, тетрадями и другими необходимыми канцелярскими принадлежностями. Одежда и спортивная обувь также стали хорошим подспорьем в подготовке детей к новому учебному году".

"Первичные, областные и объединенные организации БСЖ провели акцию "Соберем портфель вместе" во всех регионах, и речь не только о первоклассниках, - рассказали в союзе. - Помощь оказывалась семьям, где детей-школьников воспитывает один родитель, а также многодетным и малообеспеченным. Семьям, в которых воспитывают детей с особенностями и детей-инвалидов, также была необходима поддержка".

Семьи, нуждавшиеся в помощи для активного включения детей в школьную жизнь, получили денежные сертификаты, канцелярские товары, одежду и сладости на общую сумму более Br213 тыс.

Всего помощь оказана 3701 семье, в которых порадовали подарками 12 073 ребенка.

Новшеством этого года стало проведение 1 сентября различных торжественных мероприятий с участием детей и их родителей: концерты, спектакли, театрализованные представления, экскурсии, которые прошли по всей республике.

Белорусский союз женщин создан в 1991 году. Его деятельность направлена на содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечении достойного положения женщины в обществе, повышении роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.-0-