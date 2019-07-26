Собирать бруснику в Брестской области можно с 5 августа

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сроки сбора брусники и клюквы определены в Брестской области. Соответствующее решение Брестского облисполкома опубликовано сегодня на
Документом установлено, что на территории юго-западного региона собирать, заготавливать (закупать) дикорастущие ягоды брусники можно с 5 августа. Сбор клюквы в Брестской области разрешается с 25 августа.
Засушливая погода повлияла на урожай ягод. В частности, по клюкве в Брестской области он будет средним, бруснике - ниже среднего. Собирать дикоросы нужно способами, которые не нанесут вред ягодникам и не приведут к их уничтожению.
За нарушение правил заготовки, сбора или закупки лесных даров в соответствии со ст.15.26 КоАП предусматриваются штрафы до двадцати базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br25,5). Индивидуальному предпринимателю грозит взыскание на сумму до ста базовых, юридическому лицу - до пятисот БВ.-0-
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