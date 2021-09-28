Собрание офицеров погранслужбы состоялось в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IX Собрание офицеров органов пограничной службы состоялось сегодня в Минске. Делегатами стали около 400 представителей всех воинских частей и подразделений, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Форум стартовал на Кургане Славы. Офицеры-пограничники возложили венки и цветы к мемориальному комплексу. Затем в составе автоколонны с государственной символикой участники мероприятия проследовали в Институт пограничной службы.

"Сегодня для органов пограничной службы, офицерского корпуса по-настоящему знаковое событие, - отметил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. - Эффективное выполнение возложенных на пограничников задач, безопасность страны в целом во многом зависят от человеческого фактора, профессионализма, морально-психологической готовности и нравственной надежности людей. Мы осознаем, что результат деятельности пограничной службы достигается благодаря слаженной работе всего личного состава. Однако ключевую роль играют офицеры".

С приветственным словом к делегатам обратился государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он отметил значимый вклад офицеров-пограничников в национальную безопасность. В торжественной обстановке председателю Госпогранкомитета вручили утвержденный в августе указом Президента флаг органов пограничной службы.

Делегаты обсудили итоги деятельности офицерских собраний, определили приоритеты в усилении охраны госграницы, выявлении новых угроз пограничной безопасности и противодействии им. Особое внимание было уделено внедрению Кодекса чести офицера органов пограничной службы, формированию патриотизма.

Как отметил Анатолий Лаппо, с момента создания офицерского собрания прошло уже более 20 лет. Все эти годы оно остается важнейшим общественным институтом пограничного ведомства. Офицеры-пограничники ежедневным добросовестным отношением к службе доказывают сегодня верность памяти о Великой Победе, героическим традициям пограничных войск, что подтверждается примерами решительных действий по охране государственной границы.

В торжественной обстановке 16 офицерам, достигшим значительных результатов в службе и общественной жизни, внесшим вклад в развитие и совершенствование деятельности офицерских собраний, были вручены государственные награды.

Лучшим офицерским собранием по итогам 2020 года признано собрание офицеров Института пограничной службы.-0-