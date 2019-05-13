Собранные благодаря забегу в Пуховичском районе средства направят на благоустройство школ и детсадов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собранные во время благотворительного забега 11 мая в поселке Дружный Пуховичского района средства будут направлены на благоустройства школ и детских садов, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участникам забега на выбор предложили преодолеть две дистанции. За каждого финиширующего бегуна на дистанции 5 км компания "Август-Бел" перечислила Br5, а на 3 км - Br3. Все собранные средства пойдут на благоустройство школ и детских садов Пуховичского района.

В этом году в благотворительном мероприятии приняли участие более 500 человек, год назад финишную черту преодолели около 300 бегунов. На дистанции вышли как взрослые, так и совсем юные спортсмены. Самому маленькому бегуну исполнилось шесть лет, самый возрастной участник преодолел рубеж в 63 года. География мероприятия с каждым годом расширяется. В этот раз в забеге участвовали не только жители Пуховичского района: в Дружный прибыли гости из Минска, Бобруйска, Заславля.

В основном в забеге участвовали не профессиональные спортсмены, а любители. Некоторые выходили на старт дважды. Среди таких активистов - серебряный призер соревнований на дистанции 3 км Сергей Мацко. "Я занял второе место на дистанции 3 км. Чувствую сильную физическую усталость, поскольку выходил на беговую трассу два раза. Подобных мероприятий хочется больше, так как это мотивирует детей, они меньше проводят времени за компьютером. Нужно больше привлекать молодежь к активному образу жизни, в том числе к занятиям в спортивных секциях. В прошлом году принять участие в забеге из-за серьезной травмы не удалось, но сейчас постоянно поддерживаю себя в форме благодаря различным видам спорта", - сказал он.

Первый благотворительный забег в поселке Дружный провели в 2017 году - с того времени он стал традиционным спортивным мероприятием, которое нацелено на объединение людей разных поколений и укрепление материально-технической базы учреждений образования Пуховичского района.-0-