Содержащее опасные психотропы растение изъяли из аптеки в Барановичах

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Растение с содержанием опасных психотропных веществ изъяли из аптеки в Барановичах. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с информацией, полученной от Министерства внутренних дел, в Беларуси имел место факт реализации через аптеку в Барановичах растения рода гармала обыкновенная (латинское название Peganum harmala) в высушенном и расфасованном виде, предназначенном для розничной реализации, российского производства", - говорится в сообщении. Продукция изъята, проводится проверка.

Как следует из заключения химической экспертизы, проведенной Госкомитетом судебных экспертиз, изъятая высушенная трава гармалы обыкновенной содержит в своем составе особо опасные психотропные вещества гармалин и гармин, включенные в перечень запрещенных в Беларуси.

Кроме того, согласно приложению 7 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", все виды растения Гармала (Peganum L.) включены в Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище.

Минздрав обращает внимание на недопустимость поставок и реализации травы гармала обыкновенная через аптеки страны в любом виде, в том числе в составе смесей с другими растениями или продуктами.-0-