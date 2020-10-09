Софинансирование подготовки кадров и обязательное дошкольное образование стали темами дискуссии в Мозыре

9 октября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Вопросы совершенствования подготовки кадров учреждениями профессионально-технического образования, обязательного дошкольного образования обсуждали сегодня во время дискуссионной панели "Совершенствование работы отрасли образования", которая прошла в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

На необходимости совершенствования подходов в системе профессионального образования акцент сделала директор Гомельского областного учебно-методического центра профессионального образования Татьяна Радковская. Она отметила, что сегодня в области функционирует 40 учреждений профессионально-технического образования. По 56 специальностям, 110 рабочим профессиям получают знания и навыки 18 тыс. учащихся. Каждый год в регионе пересматривают перечень профессий с учетом потребностей рынка труда: по новым и востребованным открывают подготовку, по невостребованным - закрывают.

Система профессионального образования обеспечивает различные формы образования для различных категорий, в том числе и для взрослого населения, подчеркнула Татьяна Радковская. Так,16 учебных заведений работают с центрами занятости. Ежегодно они готовят более 10 тыс. взрослых по 30 специальностям. Шесть учебных заведений ведут подготовку учащихся с особенностями психофизического развития.

Кроме того, в области функционируют и шесть ресурсных центров - по сельскохозяйственному, строительному профилям, машиностроению, сварочному и швейному производствам, кулинарному искусству. Ежегодно на базе ресурсных центров получают профессиональную подготовку более 1 тыс. учащихся, а также проходят стажировку мастера производственного обучения.

По словам директора центра, развитие системы профессионального образования зависит прежде всего от ресурсного обеспечения, объемов и источников финансирования, кадрового, учебно-методического и других потенциалов. "Укрепление и развитие материальной базы осуществляется в основном за счет средств республиканского и местных бюджетов. Организации - заказчики кадров, наниматели - практически не участвуют в укреплении материально-технической базы ввиду ограничений, установленных существующими нормативно-правовыми актами. Но изучив международный опыт, мы считаем, что уже есть необходимость разработки механизмов софинансирования подготовки кадров организациями и предприятиями реального сектора экономики, в том числе и частной формы собственности. Возможно, это создание целевых каких-то фондов", - сказала Татьяна Радковская.

Говоря о стратегии развития ресурсных центров, она отметила, что концепция видится через создание единой образовательной среды на основе интеграции учреждений профессионального образования, высшей школы, социальных партнеров, развития новых форм и методов взаимодействия.

Начальник отдела образования Мозырского райисполкома Любовь Клепчукова обозначила ряд вопросов дошкольного образования. "Нам бы хотелось, чтобы дошкольное образование стало обязательным. Оно сегодня является основным, но не является обязательным, как, например, общее базовое образование", - подчеркнула она.

"Второй вопрос, который волнует: ребенок получает место в дошкольное учреждение, но родитель не водит ребенка. В результате накапливается ряд проблем", - обозначила тему Любовь Клепчукова. Во-первых, ребенок недополучает объем знаний, социально не адаптируется, не учится работать в детском коллективе. "Кроме того, исследование наших психологов, работающих с первыми классами, показывает: дети, которые не посещают дошкольные учреждения, имеют повышенный уровень тревожности", - добавила начальник отдела образования. Есть и экономическая составляющая этого вопроса, ведь любое учреждение рассчитано на определенные средства и ресурсы.

"Сегодня родитель имеет право не водить ребенка по неуважительной причине не более 30 дней. Мы предлагаем снизить это количество дней. В таком случае родитель будет чувствовать большую ответственность. И у нас будут основания предложить другие формы. Ведь мы можем организовать сегодня кратковременные группы пребывания и т.д.", - пояснила Любовь Клепчукова.

Еще один важный аспект, по ее мнению, - дистанционное образование. Его актуальность продемонстрировала эпидемиологическая ситуация.

Дискуссионная площадка объединила представителей власти, депутатов, а также работников отрасли образования Мозырского, Наровлянского, Лельчицкого, Житковичского, Петриковского, Калинковичского районов - всего около 100 участников.

Марафон диалоговых площадок в Гомельской области, который начался в Мозыре, продолжится обсуждением других важных тем. Озвученные идеи, аспекты будут аккумулированы и предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании в качестве возможных изменений в Конституцию, внесения в кодексы, другие законодательные акты.-0-