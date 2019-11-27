Согдийская и Могилевская области готовы наращивать товарооборот

27 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Возможное сотрудничество Согдийской области Таджикистана и Могилевского региона обсудили сегодня на встрече в Могилевском облисполкоме заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко и председатель Исполнительного органа государственной власти Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Раджаббоя Ахмадзоды, Согдийской области есть что предложить. "В нашем регионе развито производство хлопка, мы выращиваем почти 1 млн т овощей и фруктов в год. Имеем сырьевую базу и готовы ее предоставить. Нас интересует совместное производство молочной и мясной продукции, взаимодействие в легкой промышленности, сельском хозяйстве. Товарооборот между нашими странами в 2018 году составил $14,5 млн, при этом доля Могилевской области - $1,789 млн. У нас есть все возможности, чтобы повысить эти показатели", - подчеркнул он.

Валерий Малашко отметил, что товарооборот в прошлом году увеличился, однако он все равно остается недостаточным. "В сотрудничестве наших областей есть мощный потенциал, который необходимо реализовать. Основная задача этой встречи - выстроить контакты между предприятиями Могилевской и Согдийской областей, найти новые направления взаимодействия для наших стран. Это поможет Могилевской области еще больше развить свой экспорт", - отметил зампредседателя облисполкома.

В течение дня делегация Согдийской области посетит ОАО "Моготекс" и СЭЗ "Могилев", где познакомится с инвестиционным потенциалом региона. После этого в отделении БелТТП состоятся В2В переговоры с организациями Могилевской области.-0-