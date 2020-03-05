Соглашение о сотрудничестве планируют подписать Гродненская, Львовская и Херсонская области

5 марта, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве Гродненской, Львовской и Херсонской областей планируется подписать на Форуме регионов Беларуси и Украины в Гродно. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что мероприятие придаст импульс развитию сотрудничества между странами. Если говорить о Гродненской области, то, конечно, у нас есть свои интересы. Направлены они прежде всего на расширение экономических связей и поиск новых партнеров. Украина сегодня - третий внешний партнер области по торговому обороту, который в прошлом году достиг $370 млн. Однако этот потенциал далеко не исчерпан", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что сейчас у Гродненской области есть соглашения о сотрудничестве с 8 регионами Украины. На форуме, как планируется, соглашения также будут подписаны со Львовской и Херсонской областями. Прорабатываются конкретные совместные проекты, варианты сотрудничества в различных сферах.

"Ждем немало гостей самого высокого уровня. Для региона это большая честь. Готовимся серьезно, приводим в порядок город, дороги, решаем вопросы, касающиеся гостиниц", - отметил Владимир Кравцов. Также в центре внимания подготовка переговорных площадок для представителей бизнеса, регионов двух стран, проведения пленарного заседания. Во время форума пройдут выставка производителей двух стран и большая ремесленная ярмарка.

III Форум регионов Беларуси и Украины состоится в Гродно осенью.-0-

Фото Леонида Щеглова

В Гродно построят дворец игровых видов спорта Об этом во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

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