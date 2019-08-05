Соглашение о соцпартнерстве является инструментом реализации принципов достойного труда - Соловей

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о социальном партнерстве между Гомельским областным исполнительным комитетом, областным союзом нанимателей и объединением профсоюзов региона является инструментом реализации принципов достойного труда. На этом сделал акцент сегодня во время подписания документа на 2019-2021 годы председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя региона, документ затрагивает не только весь спектр трудовых отношений, но и экономические вопросы, он актуален для защиты прав и интересов работников. "Мы подписывает трехстороннее соглашение - инструмент реализации принципов достойного труда, в ответственный для страны период - принятия нового Трудового кодекса, совершенствования пенсионного законодательства, особого внимания к многодетным семьям и людям с ограниченным физическими возможностями", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что тесное взаимодействие сторон социального партнерства реализуется уже почти 20 лет. "Практика убедительно показывает, что только на основе взаимного конструктивного диалога, проведения согласованной политики в сфере трудовых отношений возможен динамичный рост экономики и улучшение качества жизни населения", - убежден он. Усилия сторон социального партнерства в последние годы были направлены на повышение уровня заработной платы и социальной защищенности работников, на сокращение безработицы, укрепление социально-экономической стабильности в регионе. Например, в прошлом году на 7,5 тыс. выросло количество созданных рабочих мест, более чем на 700 - число новых предприятий, на треть увеличилось количество самозанятых.

Однако, несмотря на положительную динамику показателей социально-экономического развития области, имеется ряд проблемных вопросов, которые требуют совместного решения. Среди них Геннадий Соловей назвал низкую заработную плату на ряде предприятий и организаций.

Также председатель облисполкома считает необходимым при составлении коллективных договоров обратить внимание на преференции для неполных семей, семей, где воспитываются дети-инвалиды, для работников, которые являются опекунами несовершеннолетних, и других категорий.

Председатель Гомельского областного союза нанимателей, директор ОАО "Гомельский химический завод" Дмитрий Черняков отметил, что подписанию соглашения предшествовала кропотливая работа всех сторон, во время который были устранены различные разногласия. "Закрепленные принципы социального партнерства - это основа взаимодействия партнеров на всех уровнях для обеспечения равенства сторон при проведении коллективных переговоров, заключении колдоговоров, соглашений, разрешении трудовых споров, конфликтных ситуаций", - сказал Дмитрий Черняков. В состав областного союза нанимателей на данный момент входит 61 предприятие, которое представляет 13 отраслей народного хозяйства. Во всех коллективных договорах предприятий - членов союза нанимателей предусмотрены меры морального и материального стимулирования работников. Большое значение уделяется мероприятиям по охране труда, улучшению организации производства, сохранению кадров, пропаганде здорового образа жизни, спортивным, культурным мероприятиям и другим важным аспектам.

Новшеством нового соглашения является то, что оно носит обязательный характер для исполнения сторонами, ранее в большей степени - рекомендательный, обратил внимание председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Документ включает девять глав. Они касаются экономических, производственных, трудовых отношений, развития рынка труда и занятости, охраны труда и окружающей среды, оплаты труда, обеспечения социальных гарантий, отдельным блоком - для молодежи, социального партнерства. Алексей Неверов убежден, что новый документ в полной мере будет способствовать реализации общей цели - сохранению социально-экономической стабильности в регионе.-0-