Соискатели направили почти сто резюме на первую в Беларуси электронную ярмарку вакансий

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня проведения первой электронной ярмарки вакансий свои резюме нанимателям направили 95 человек, а количество посещений сайта мероприятия превысило 3 тыс. Такими итогами первой электронной ярмарки вакансий поделилась с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

Первая в стране электронная ярмарка вакансий состоялась при поддержке Министерства труда и социальной защиты. Для внедрения новой формы содействия занятости создан специальный ресурс http://e-vacancy.by. В пилотном проекте участвовали 5 организаций города: ОАО "Авиакомпания "Белавиа", государственное предприятие "Минский метрополитен" (оно представило больше всего вакансий), ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ОАО "МЗОР" и Минское городское управление МЧС. Они предложили для соискателей 575 свободных рабочих мест (вакансий): специалист по внешнеэкономической деятельности, инженер, водитель автомобиля, спасатель-пожарный, оператор станков с программным управлением, тоннельный рабочий, машинист электропоезда, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик и др.

В течение трех дней, с 10.00 до 16.00, соискатели могли направить свое резюме, задать нанимателям вопросы по трудоустройству, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

"Это новая форма электронных услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства и нанимателям в решении кадровых вопросов. По результатам ярмарки с учетом предложений и замечаний всех участников формат данной электронной услуги будет доработан. Но уже сегодня мы делаем выводы и понимаем, что услуга будет востребована и имеет хорошие перспективы, - сказала Татьяна Кудевич. - Всего, по информации нанимателей, они получили 95 резюме от соискателей. Из них 28 находятся на рассмотрении - эти кандидаты заинтересовали работодателей. Еще три человека уже получили направления на прохождение медкомиссии".

Интерес к ярмарке также был достаточно высок - количество посещений сайта в дни мероприятия превысило 3 тыс. (информации, сколько посещений совершал один и тот же человек, нет). "Большинство соискателей рабочих мест, участвовавших в ярмарке вакансий (38%), - люди 25-34 лет. Чуть меньше - 23,4% - составили люди в возрасте 35-44 лет. Старше 55 лет соискателей было чуть более 8%", - отметила Татьяна Кудевич.-0-