Союз юристов объявил акцию "Соберем подарки вместе!" для детей-сирот в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз юристов в преддверии Дня защиты детей организовал благотворительную акцию "Соберем подарки вместе!" для воспитанников государственного социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района Минска". Такая информация размещена на сайте Союза юристов, сообщает БЕЛТА.

Чтобы улучшить качество жизни воспитанников, Союз юристов традиционно приобретает и собирает необходимые товары. Это могут быть игрушки, канцелярские принадлежности, санитарно-гигиенические и дезинфицирующие средства и другое.

Все, кто желает принять участие в благотворительной акции, могут обращаться в исполнительную дирекцию Союза юристов.

Детский городок Ленинского района Минска - это новая модель жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, когда родители-воспитатели выполняют обязанности по содержанию и воспитанию детей. В Детском городке проживают ребята в возрасте от 3 до 18 лет.

Детский городок представляет собой единое здание, где созданы условия, максимально приближенные к семейным: обустроены квартиры. В них есть кухня, гостиная, жилые комнаты для детей и родителя-воспитателя, душевые, ванные и туалетные комнаты, а также библиотека, актовый зал, кабинеты для работы специалистов.

На данный момент в Детском городке 12 воспитательных групп. Их наполняемость - 5-10 ребят.-0-