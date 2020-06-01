Союз юристов передал подарки воспитанникам детских учреждений

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и представители Исполнительной дирекции Белорусского республиканского союза юристов сегодня посетили детский дом №3 Минска и передали его воспитанникам подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Союз юристов в преддверии Международного Дня защиты детей организовал благотворительную акцию "Соберем подарки вместе!". Откликнулись и приняли в ней участие более 50 первичных организаций союза, созданных в государственных органах, министерствах, ведомствах, комитетах, банках, ведущих юридических фирмах и учреждениях образования Беларуси.

Как отметил зампредседателя Палаты представителей, председатель союза юристов Валерий Мицкевич, для объединения такие мероприятия стали хорошей и доброй традицией. Сплотившись, можно создать комфортные условия для воспитанников детских учреждений. "Нам, взрослым, всегда нужно помнить, что мы в ответе за счастливое будущее наших детей, в котором обязательно должно быть место улыбкам и детскому смеху", - сказал он.

Валерий Мицкевич

"Дети очень ждут самокаты и роликовые коньки - сегодня все это будет им вручено. Но чтобы здесь было тепло и уютно, нужны не только игрушки и сладости, но и пылесосы, и чистящие, моющие средства. Мы очень благодарны, что учтены все пожелания", - отметила директор детдома №3 Таисия Кузнецова.

Таисия Кузнецова

Подарки также переданы воспитанникам социально-педагогических центров Борисовского и Клецкого районов, Несвижского районного социально-педагогического центра.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня во многих странах мира. Его предназначение - напомнить о необходимости соблюдения прав детей, в том числе на жизнь, образование, отдых и досуг.-0-

Фото Рамиля Насибулина