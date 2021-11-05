Сокращение числа долгостроев обсудили в Гомельской области

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Меры по сокращению числа долгостроев рассмотрели сегодня на совещании в Гомельском облисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Комитета государственного контроля.

Участниками совещания стали руководители областного Комитета госконтроля, структурных подразделений облисполкома, гор- и райисполкомов, представители заказчиков.

В КГК отметили: для выполнения поручения главы государства по наведению порядка с долгостроями местные власти должны вывести фактически используемые объекты из разряда долгостроев, в кратчайшие сроки собрать нужные документы, найти источники финансирования, чтобы завершить строительство объектов.

Всего в Гомельской области на 1 ноября приняты меры по 153 объектам, до конца года планируется решить вопрос по еще 112.-0-