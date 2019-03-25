Солдат сбежал из учебного центра в Печах

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдат сбежал из 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

Солдат 2000 года рождения ушел в самовольную отлучку 19 марта. "Уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. Командиром воинской части 22 марта возбуждено уголовное дело по ст.445 УК (самовольное оставление части военнослужащим срочной военной службы)", - проинформировал Владимир Макаров.

Парень сбежал без оружия. С 19 марта организованы поиски, которые продолжаются и сейчас.

Владимир Макаров отметил, что в целом для Вооруженных Сил Беларуси подобные случаи последние десять лет не характерны. В прошлом году было зафиксировано только одно преступление по ст.445 УК.-0-