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20 ноября 2021, 14:00

Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдаты-срочники смогут с декабря бесплатно посещать спортивные объекты Минской области. Об этом сегодня сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время торжественного принятия военной присяги новобранцами 72-го гвардейского Объединенного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, которая прошла в Борисове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны Виктор Хренин и председатель Миноблисполкома Александр Турчин, а также родные и друзья солдат. "В учебном центре собрались ребята со всей Беларуси. Они приехали сюда неокрепшими, а выйдут настоящими мужчинами. Народ и армия всегда были вместе. Я благодарен Министерству обороны, которое подставило плечо в борьбе с коронавирусной инфекцией в части дезинфекции объектов социальной сферы, организации дополнительных кислородных точек в больницах. Мы тоже не остаемся в стороне. Помимо того, что в каждом нашем районе создаем инфраструктуру и строим жилье для военнослужащих, сейчас приняли решение, чтобы военнослужащие могли бесплатно посещать спортивные учреждения Минщины. И вот уже с декабря солдаты-срочники смогут воспользоваться этой возможностью. Совместная работа местной власти и Вооруженных Сил дает свой результат", - сказал Александр Турчин.

Виктор Хренин, давая напутствие солдатам, отметил, что, пройдя все многочисленные испытания, возмужавшие и окрепшие, они смогут стать настоящими защитниками Отечества, гордостью родителей и белорусского народа, который доверил им самую главную ценность - мир и спокойствие на белорусской земле. "Я уверен в каждом из вас настолько, насколько уверен в каждом солдате, несущем в настоящее время боевое дежурство, выполняющем ответственные учебно-боевые задачи", - подчеркнул он.

На церемонии около 2,5 тыс. солдат-срочников поклялись быть преданными своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь и быть достойными звания защитника Отечества.

Борис и Татьяна Симага приехали из Могилевской области поддержать сына Константина. "Сын получил красную медаль в школе, закончил университет, сейчас работает на предприятии. В коллективе его совсем не хотели отпускать в армию, но Костя настоял. Сказал, что отец служил в Афганистане и он тоже хочет пройти воинскую школу жизни", - рассказала Татьяна.

Не скрывали волнения и сами новобранцы. "Больше месяца мы готовились к присяге, овладевали новыми навыками и знаниями, изучали плац вдоль и поперек, а все для того, чтобы с уверенностью назвать себя настоящими мужчинами и защитниками, - поделился новобранец из Гомельской области Сергей Шевцов. - Я горжусь тем, что служу Республике Беларусь, и, возможно свяжу свою профессию с Вооруженными Силами".-0-

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