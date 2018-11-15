Солнечные часы с городскими достопримечательностями в миниатюре устанавливают в Бресте

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к тысячелетию города появятся оригинальные солнечные часы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора КУПП "Брестское котельное хозяйство" Игорь Садовский.

Конструкцию устанавливают на набережной реки Мухавец. Специалисты уже выполнили монтаж бетонного основания с гранитными плитами. Затем им предстоит установить металлический треугольный гномон (стрелка, от которой падает тень на циферблат). Доминантой этой ажурной конструкции будет герб Бреста, вокруг которого разместятся астрономические объекты: солнце, месяц, звезды, планеты. По краям постамента расположат 16 макетов достопримечательностей областного центра. В частности, изготавливаются миниатюрные кованые фигурки въездной стелы в Брест, одного из несохранившихся зданий Бернардинского монастыря, кинотеатра "Беларусь", башни с часами ЦУМа. Остальные элементы пока держатся в секрете.

Солнечные часы являются подарком Брестского котельного хозяйства к 1000-летию города. Предприятие откликнулось на предложение горисполкома внести вклад в благоустройство накануне юбилея. "Старались найти то, чего еще не было в Бресте. Согласовывали идею с городскими архитекторами, с мастерами кузнечного дела обсуждали эскизы конструкций, которые по нашему заказу занимаются их изготовлением. Надеемся, солнечные часы и сами станут новой достопримечательностью", - отметил Игорь Садовский.

Оценить новый арт-объект жители и гости Бреста смогут в первой половине 2019 года.

К слову, памятный знак в виде солнечных часов в сентябре текущего года открыли в Иваново во время празднования XXV Дня белорусской письменности. Несколько лет назад подобный объект по инициативе школьников появился в Березе.-0-