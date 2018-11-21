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Солнечные часы, стадионы и парки - более 100 объектов обновлены в Брагинском районе к "Дажынкам"

Регионы 21.11.2018 | 12:34

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 объектов обновлено в Брагинском районе к областному празднику "Дажынкi-2018", который состоится 24 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев.

Масштабное благоустройство продолжается в эти дни в столице областных "Дажынак-2018" Брагине и первом населенном пункте Беларуси, освобожденном от немецко-фашистских захватчиков, Комарине.

Как рассказал Владимир Горбачев, в списке обновленных объектов - городские парки, административные здания, жилые массивы, километры тепловых и водопроводных сетей.

Отремонтированы фасады Брагинского районного музея, средней школы, детско-юношеской спортивной школы, центральной райбольницы, районного центра гигиены и эпидемиологии, районного отдела внутренних дел, административного здания районного потребительского общества, комбината бытового обслуживания. Прошла модернизация фасада и кровли здания пожарной аварийно-спасательной части №1 в Брагине.

Районный Дом культуры изменился капитально с точки зрения и реконструкции самого здания, и технологического оснащения. В обновленном виде встречают гостей кабинеты, холлы, зрительный зал. Широкие творческие горизонты для коллективов ДК открывает новое оборудование, включая сценическое. Заменены коммуникации, благоустроена прилегающая территория.

Больше возможностей для творчества появилось и у юных талантов после капитального ремонта детской школы искусств. Старое здание реконструировано с учетом специализированного обучения по трем направлениям: музыкально-инструментальное, художественное, хореографическое. Для детей с ограниченными физическими возможностями обустроены места в учебных классах на первом этаже.

Значительные изменения коснулись городского стадиона: заменены сиденья на трибунах и покрытие хоккейной площадки, обустроена площадка для мини-футбола, новая входная группа для въезда, построен туалет для посетителей стадиона и парка. Решена проблема парковки - предусмотрены машино-места и разворотная площадка. В Брагине также запланировано открытие спортивно-оздоровительного центра с обустроенными теннисными кортами.

Новые традиции могут родиться вместе с появлением аллеи Героев, на которой размещены имена уроженцев района, прославивших его в различные периоды истории. И уже сейчас жители городского поселка могут сверять время по солнечным часам, установленным совсем недавно на центральной площади Брагина.

Есть повод для радости и у молодых семей и молодых специалистов района: для них построено 20 домов. Не остались в стороне и жители многоэтажной застройки: завершен текущий ремонт 25 таких домов. На улицах Кирова, Октябрьской, Челидзе, Кооперативной заменено асфальтное покрытие. Десятками километров исчисляется метраж нового заборного ограждения.

"На протяжении нескольких лет председатель облисполкома Владимир Дворник последователен в решении важной социальной задачи - стирании границ между городом и сельской местностью. Отсюда повышенное внимание к благоустройству небольших населенных пунктов, развитию инфраструктуры с особым акцентом на социальную сферу", - подчеркнул Владимир Горбачев. Масштабное благоустройство райцентра проходило под личным контролем губернатора, отдельные объекты появились на карте Брагина благодаря его инициативе.

Например, в центральном парке Брагина разместился амфитеатр, а яркая игровая зона в виде сказочного замка стала местом отдыха для семей с детьми. Ранее заболоченная территория по улице Парковой, по сути, лесопарковая зона в центре городского поселка, превратилась в красивый парк с благоустроенным водоемом, здесь пролегла экологическая тропа с возможностью проведения школьных занятий по биологии, обустроены пешеходные и беговые дорожки.

Еще одна зона для семейного отдыха - аллея со сказочными персонажами на въезде в поселок. Здесь расположены фигуры любимых детьми героев, установлены сказочные домики-теремки, скамейки, вдоль тротуарных дорожек высажены туи.

Не забыли и о гостях района: они будут прибывать на перрон отреставрированного этой осенью автовокзала.

Заметно преобразился городской поселок Комарин. С новыми фасадами будут встречать гостей областного праздника тружеников села Комаринский культурно-спортивный центр, Комаринский филиал Брагинской детской школы искусств. Завершен ремонт и обустройство территории средней школы, обновлена участковая больница.

На благоустройство Брагина и Комарина были направлены средства республиканского (госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) и областного бюджетов (инвестиционная программа Гомельской области), а также районного бюджета.

По словам Владимира Горбачева, в регионе уже восьмой год продолжается практика комплексного благоустройства районных центров. Только за последние пять лет новый облик приобрели 12 населенных пунктов.-0-

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Теги
благоустройство, Брагин, Гомельская область, Дажынкi
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