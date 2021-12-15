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15 декабря 2021, 14:37

Солнечные панели, 3D-технологии в хирургии: в Минске подвели итоги конкурса инновационных проектов

Фото из архива
Фото из архива

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского конкурса инновационных проектов прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На республиканский конкурс инновационных проектов в этом году подано 145 заявок, в том числе в номинации "Лучший инновационный проект" - 54 и в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - 91. Наибольшее количество проектов поступило по направлениям "Информатика, информатизация и космические исследования" (26%), "Медицинские науки и технологии" (18%), "Сельскохозяйственные науки и технологии" (13%), "Социально-экономические, гуманитарные и общественные науки" (12%) и "Природопользование и экология" (10%).

"С каждым годом конкурс развивается, внедряются новые номинации и подходы. В этом году появилось достаточно много разработок, связанных с экологической, аграрной, медицинской направленностями, IT. Многие из них затрагивают сразу несколько тем, что в перспективе дает хороший результат, - подчеркнул председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. - Отрадно, что среди участников становится все больше молодежи. Для нас немаловажно не только отметить значимые проекты, но и далее их коммерциализировать: помочь людям создать соответствующий бизнес и реализовать идеи в нашей стране".

В каждой номинации один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших 2-е место, и три - 3-е место. Победители получат денежные призы от организаторов - от Br840 до Br2494. В этом году конкурсанты также были награждены и в дополнительных номинациях от членов совета конкурса ("Лучший инновационный проект в медиасфере", "Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС", "Лучший молодежный инженерно-технологический проект").

Первое место в номинации "Лучший инновационный проект" занял врач-нейрохирург Гомельской областной клинической больницы Евгений Ковалев за проект "Разработать и внедрить технологию создания индивидуальных навигационных шаблонов в хирургии позвоночника с применением аддитивных 3D-технологий". По его словам, индивидуальные навигационные шаблоны - новый метод в спинальной нейрохирургии, который позволит точно и безопасно имплантировать винтовую конструкцию для создания заднего спондилодеза. Применение такого шаблона позволит улучшить качество выполнения хирургических вмешательств на позвоночнике.

В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" победителем стала Алена Станчик за разработку "Гибкие солнечные элементы нового поколения". "На мой взгляд, в создании солнечных панелей сегодня заинтересована не только наша страна, но и весь мир. Над идеей работала пять лет. Полученные средства пойдут на закупку оборудования для производства светопоглащающих материалов, которые дальше могут использоваться для изготовления солнечных панелей", - рассказала участница.

Жюри также отобрали пять проектов, которые получат средства на коммерциализацию в размере Br16,5 тыс. Так, Вероника Щур из Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси представила проект "Создание производственного участка по выпуску синтетической ДНК для генной инженерии, метаболической инженерии и редактирования геномов".

Среди молодежных проектов отмечены инновационные работы. В сфере образовательных технологий таким стал проект "Беларуская мова вучням", который не только представляет интересное IT-решение, но и способствует повышению интереса к истории страны и изучению белорусского языка.

Кроме того, на конкурсе были продемонстрированы научные разработки в сфере здорового образа жизни и здравоохранения. Например, проект по предоставлению способа стабилизации метаболически активных частей массы тела человека (автор - доктор медицинских наук, профессор Юрий Мараховский). Здесь представлена технология производства функциональной питьевой воды, специально обработанной для положительного влияния на метаболизм человека. Основной рынок - санаторно-курортные учреждения Беларуси: санатории, дома и базы отдыха, пансионаты, оздоровительные центры (комплексы).

Республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно проводится Государственным комитетом по науке и технологиям и Белорусским инновационным фондом при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других. Цель конкурса - создание комплексной системы поощрения инноваций в стране и вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

В этом году конкурс проходил по новым правилам. Для участников появились новые возможности. Например, в конкурсе могли принимать участие инновационные проекты различных стадий реализации. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" можно было подать технико-экономическое обоснование, которое обладает упрощенной структурой по сравнению с бизнес-планом.-0-

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