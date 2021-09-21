Соловей: активисты Белорусского фонда мира продолжают отстаивать историческую правду о войне

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Активисты Белорусского фонда мира в целом и Гомельского областного отделения в частности продолжают отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом говорилось в приветственном адресе председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья участникам регионального торжественного собрания "Во имя мира и добра", посвященного 60-летию образования Белорусского фонда мира, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Соловья, в Гомельской области Фонд мира известен своими добрыми делами, интересными акциями, направленными на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми и народами, воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма.

Губернатор напомнил, что Беларусь заплатила высокую цену за мирное небо над головой. "И сегодня активисты организации продолжают последовательно отстаивать историческую правду о войне, проводят работу по увековечиванию памяти защитников Отечества, воспитанию человека-миротворца, сознательного гражданина своей страны", - отметил Геннадий Соловей.

"Ваши патриотические, просветительские и благотворительные программы расширяют горизонты человеческого общения, помогают лучше узнать историю, традиции, культуру Беларуси. Широчайший спектр проектов позволяет каждому - и труженику села, и педагогу, и студенту, и женщине-матери - осознать свою причастность к делу сохранения мира", - отметил руководитель области.

Геннадий Соловей выразил уверенность, что впереди у миротворцев еще много добрых дел. "И пока мы вместе, пока мы едины, никто и никогда не сможет нарушить мир в нашем доме", - заключил он.

Заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов вручил заслуженные награды миротворцам региона. В их числе председатель областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" Тимофей Глушаков. "Если говорить об итогах нашей работы за 60 лет, то в числе главных достижений можно назвать вклад миротворцев в единство, дружбу между народами, согласие и взаимопонимание. Это очень важная наша задача, особенно в нынешнее неспокойное время", - отметил он.

Тимофей Глушаков рассказал, что миротворцы региона работают по самым разным направлениям. Например, поднять авторитет, значимость работников различных отраслей призвана акция "Мы славим человека мирного труда". О роли матери говорят во время теплой и душевной акции "Дорогое слово "мама". Прошедшей зимой в регионе стартовала инициатива "Классный руководитель - воспитатель и миротворец". В планах - новая акция для работников сферы обслуживания, которые во многом влияют на формирование настроения людей.

"На все мероприятия мы приглашаем подрастающее поколение - студентов, школьников, членов БРСМ. Мы учим молодежь на лучших традициях старшего поколения. Рассказываем, как в сложные периоды не пали духом, были едины, учим трудолюбию, патриотизму", - добавил лидер областного отделения.

Малышам области, которые рождаются 21 сентября, присваивают особый почетный статус "Дитя мира". Такой статус уже 13 лет у Марии Кабаевой из Уваровичей Буда-Кошелевского района. "Горжусь тем, что я миротворец и имею звание "Дитя мира", - поделилась школьница и отметила, что поддерживает миротворческие инициативы. "Я присоединилась к акции "Через творчество - к народному единству". Ее цель - через народное творчество, дипломатию, культуру призвать жителей области, работников трудовых коллективов жить в мире, дружбе и согласии", - пояснила она.-0-