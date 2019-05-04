Соловей: биографии ветеранов войны - примеры самоотверженного служения Родине

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Биографии ветеранов Великой Отечественной войны - это яркие примеры доблестного, самоотверженного служения Родине. На этом сделал акцент исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, выступая на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомельском общественно-культурном центре сегодня собрались ветераны войны и труда, трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений региона, которые по праву могут считаться флагманами в своих отраслях, руководство области и города, депутаты, молодое поколение.

Геннадий Соловей, обращаясь к участникам собрания, подчеркнул: героический подвиг воинов-освободителей, созидательный труд народа в те сложные времена наполняют сердца ныне живущих гордостью, восхищением и бесконечной благодарностью. "Биография каждого ветерана - это яркий пример доблестного, самоотверженного служения Родине, готовности пожертвовать собой ради других", - убежден исполняющий обязанности председателя облисполкома. Он также напомнил, что за ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 125 уроженцев области.

В настоящее время в регионе проживает 951 ветеран Великой Отечественной войны. Задача нынешних поколений - сделать все, чтобы жизнь освободителей была наполнена уютом, комфортом и заботой.

"Мы свято чтим и тех, кто сложил голову за Победу, бережно храним память о героях войны и передаем ее детям и внукам", - добавил Геннадий Соловей. Он поздравил всех участников собрания, жителей региона с праздником, пожелав мира, радости, здоровья.

Торжественное собрание продолжил праздничный концерт. Музыкальные номера подарили творческие коллективы и сольные исполнители области.-0-