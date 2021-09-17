Соловей: День народного единства является символом главных жизненных ценностей белорусов

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День народного единства - символ главных жизненных ценностей белорусов. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии торжественного собрания в честь праздника 17 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей тепло поздравил присутствующих с Днем народного единства. Он отметил, что 17 сентября 1939 года стал важным этапом в истории страны, новой точкой отсчета в становлении национального самосознания. "Это историческое событие объединяет всех, кто гордится своей страной и верит в ее достойное будущее. День народного единства - этот праздник подсказан сердцем нашего Президента. В нем есть глубокий символ главных жизненных ценностей белорусов: жить в мире и согласии, созидать во благо нынешнего дня и на века, любить, растить детей, реализовывать свои таланты", - сказал он.

В честь этого события в Гомельской области, как и по всей стране, проходят многочисленные мероприятия. Это легкоатлетические, авто- и велопробеги, озеленение населенных пунктов, открытие производственных и социальных объектов. В Гомеле к празднику на фасаде здания в самом сердце города появился мурал с символичным названием "Мы - адно цэлае". Подарком к празднику стала также новая зона отдыха с канатным городком, спортивными площадками по пляжному волейболу, баскетболу, мини-футболу, вейкбордингу в Центральном районе Гомеля. Есть на карте региона и единственный в стране населенный пункт с символичным названием Единство. Здесь к особой дате установили рукотворный памятный знак.

Праздничную афишу дня завершит концерт. По задумке организаторов, в Общественно-культурном центре Гомеля выступят артисты Гродненской филармонии. "Подчеркивая единение востока и запада, филармонии Гомельской и Гродненской областей обменялись программами, чтобы порадовать всех своими талантами и показать всем, что мы едины", - сказал губернатор.

Геннадий Соловей пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. "Пусть вас никогда не покидает уверенность в том, что вы живете в самом прекрасном уголке планеты, имя которому Беларусь", - резюмировал он.

На площади Ленина в Гомеле горожан и гостей города объединит большой хоровод дружбы "Мы народ - и в этом наша сила".-0-