Соловей: Гомель вместе с его историей и достижениями делают его жители

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель вместе с его историей и достижениями делают его жители. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии празднования Дня города, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравляя горожан, Геннадий Соловей сделал акцент на достижениях современников. Он отметил, что многое удалость сделать за последний год вместе. "Недаром этот год объявлен Годом народного единства - консолидации всех сил на сохранение мира и спокойствия, созидательный труд. Наша общая цель - сделать нашу жизнь безопасной, комфортной и интересной. И Гомель вместе с его историей и достижениями делают его жители - его душа", - сказал он.

Среди знаковых достижений промсектора губернатор назвал 1 млн т удобрений, который выпустил Гомельский химический завод к своему 55-летию. Буквально в прошлом месяце "Гомсельмаш" отметил четверть века со дня выхода первого гомельского комбайна. "Гомельстекло" практически вдвое увеличило отгрузку готовой продукции, в том числе и на экспорт. "Белоруснефть" открыла три новых месторождения за прошлый год. "Милкавита" также нарастила экспорт продукции, получила сертификат на работу с Молдовой.

Обозначил Геннадий Соловей и вклад гомельчан в других сферах. Так, практически каждый четвертый медработник удостоен наград разного уровня - от регионального до государственного. Гомельские педагоги подготовили 14 стобалльников. Об уровне образования в школах свидетельствует и еще один показатель: практически три четверти выпускников городских школ стали студентами вузов.

"Гомель живет участием своих людей, вашим стремлением создать комфортную жизнь и планами на будущее. И мы продолжаем возводить такой необходимый корпус больницы скорой медицинской помощи. Готовим к вводу обновленный историко-мемориальный комплекс "Партизанская криничка". Строим и реконструируем дороги. К слову, подготовлен проект реконструкции сельмашевского моста. А сколько личных планов, добрых желаний и целей у каждого жителя города. Пусть уверенность в том, что вы находитесь в лучшем городе на Земле, никогда не покидает вас", - напутствовал председатель Гомельского облисполкома. Он пожелал счастья и благополучия гомельчанам, а городу - процветания и бесконечной любви своих жителей.

Подарком ко дню рождения Гомеля стали еще четыре спортивно-развлекательных площадки. Они станут дополнением к тем востребованным у взрослых и детей комплексам, которые возвели в прошлом году.

Геннадий Соловей поблагодарил и строителей, которые дополняют город новыми необходимыми объектами.-0-