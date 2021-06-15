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15 июня 2021, 12:30

Соловей: идеологическая вертикаль стала ведущим проводником государственной политики

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Идеологическая вертикаль стала ведущим проводником государственной политики. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на награждении победителей за лучшую организацию идеологической работы по итогам 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Представителей идеологической службы всех сфер жизнедеятельности юго-восточного региона чествовали сегодня в общественно-культурном центре Гомеля.

Победителей XVI областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах поздравил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил, что в наши дни невозможно переоценить вклад идеологов в стабилизацию общей ситуации в стране и в каждом отдельном коллективе. "Вы стойко приняли вызовы 2020 года: пандемию, информационные атаки деструктивных Telegram-каналов. Вашу работу заметили и оценили даже скептики. В прошлом году вы раскрыли в себе и талант психолога. И пока медики искали алгоритмы лечения неведомого коронавируса, вы изучали публикации по этой теме, чтобы успокаивать людей на местах. Вы научились находить железобетонные аргументы в любом споре. Вы стали живыми детекторами лжи, легко отличая фейк от правды в бесконечном потоке информации. Идеологические кадры по праву стали ведущими проводниками государственной политики и оплотом суверенитета страны, - сказал губернатор. - Идеолог всегда на передовой, в самой гуще общественно-политической жизни страны. Быть вместе с людьми, чувствовать их настроение, пропагандировать национальные ценности - важнейшие задачи работников идеологической вертикали".

Губернатор вручил награды 35 победителям по итогам работы за прошлый год. Так, в промышленном секторе первое место присуждено ОАО "Гомсельмаш", второе - ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод", третье разделили ОАО "Милкавита" и ОАО "Жлобинская швейная фабрика". Среди строительных организаций лидером признано ОАО "Гомельский домостроительный комбинат", второе место - у ОАО "Гомельстройматериалы", третье - у строительного унитарного предприятия "Полесье-Промжилстрой" (Мозырь), а также филиала "Чечерское дорожно-эксплуатационное управление № 115" КПРСУП "Гомельоблдорстрой". В аграрном секторе победа присуждена Ветковской районной ветеринарной станции, второе место - у РДСУП "Белоруснефть-Особино" (Буда-Кошелевский район) и третье - у Полесского производственного участка ОАО "Милкавита" (Хойники). В сфере транспорта и связи в тройку лидеров вошли филиал "Автобусный парк №1" ОАО "Гомельоблавтотранс", филиал "Жлобинавтотранс" ОАО "Гомельоблавтотранс", ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Среди организаций жилищно-коммунального хозяйства лучшими признаны КУП "Коммунальник Калинковичский", КУП "Жилкомсервис-два" (Жлобинский район), КЖЭУП "Рогачев".

Среди организаций здравоохранения и оказывающих социальные услуги лучшими названы Гомельская центральная городская поликлиника, Гомельская городская клиническая больница №3 и Лельчицкий территориальный центр социального обслуживания населения.

Вузовский рейтинг идеологов составили Гомельский государственный медицинский университет, Белорусский государственный университет транспорта, Гомельский филиал учреждения образования "Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Среди учреждений профессионально-технического и среднего специального образования отмечены Полесский государственный аграрный колледж им. В.Ф.Мицкевича (Калинковичи), Рогачевский государственный педагогический колледж, Гомельский государственный профессионально-технический колледж электротехники. Лучшими из лучших среди учреждений общего среднего образования стали средняя школа № 21 Гомеля, гимназия в Буда-Кошелево, средняя школа № 12 Мозыря и Радужская средняя школа имени М.Г.Батракова в Ветковском районе. Сразу пять победителей определены в отрасли культуры. Так, первое место присуждено Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина. Второе место разделили детская школа искусств Ельска и Светлогорский центр культуры, третье - Петриковская детская школа искусств и Мозырская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина.

Высокий уровень организации идеологической работы отметили в областном управлении № 300 ОАО "АСБ "Беларусбанк", ОВД Чечерского райисполкома, Буда-Кошелевском опытном лесхозе и Милошевичском лесхозе.

Губернатор пожелал, чтобы эта победа стала импульсом для дальнейшей успешной работы и новых достижений, стимулом личного и профессионального роста.

За 16 лет проведения смотра-конкурса дипломантами стали почти 320 предприятий и организаций региона.-0-

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Теги
Гомельская область идеология конкурс награждения Соловей
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