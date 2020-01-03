Соловей: каждое обращение граждан требует глубокого изучения без проволочек

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждое обращение граждан требует глубокого изучения, при этом должно рассматриваться без проволочек. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время приема жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Геннадия Соловья, при рассмотрении каждого обращения руководители разных уровней должны исходить из главенствующего критерия - объективности. При этом важно помочь человеку, вникнуть в волнующие его обстоятельства, разобраться и разъяснить. "В законодательстве все четко прописано. Если ситуация нерядовая или нестандартная, необходимо глубже изучить тему, подключить юристов. При этом важно действовать без проволочек", - уверен он.

Во время приема граждан

Так, гомельчанку Валентину Архипенко волновал вопрос выплаты компенсации за принадлежащую ей долю в жилом помещении, расположенном в аварийном здании. Дом по ул.Пушкина, в котором живет женщина, скоро отметит вековой юбилей, в 2008 году был признан непригодным для проживания. Две организации, которые размещались там, переселили, четыре собственника остались. Пока для них вопрос открыт.

"Мы вас услышали. Думаю, юридически все решаемо. Не вижу никаких коллизий, которые могут помешать этому", - отметил председатель облисполкома. Даны соответствующие поручения. В ближайшее время специалисты еще раз детально изучат ситуацию и предложат вариант ее разрешения.

Жительницы Железнодорожного района не согласны с демонтажем перегородок на эвакуационных лестницах в многоэтажном доме. В начале 1990-х годов они перегородили кирпичной кладкой часть площадей общего пользования, таким образом улучшили свои жилищные условия. Фактически на лестничной площадке появились две изолированные комнаты. Женщины просили помочь им легализовать самовольно занятые квадратные метры. "Они нам жизненно необходимы", - аргументировали просьбу заявительницы.

Ранее специалисты ознакомились с перепланировкой с выездом на место. На стол губернатору легли схемы, на которых видно, что перекрыты эвакуационные выходы. Глава администрации Железнодорожного района Александр Сиваков уточнил, что из-за этого при пожаре людей невозможно будет эвакуировать.

Александр Сиваков

Позиция безопасности первична, уверен и генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский. "Есть четкие нормы и требования, прописанные в законах", - отметил он.

Дмитрий Згурский и Геннадий Соловей

"Другого решения, как приведение помещений в изначальное состояние, нет. Это вопрос безопасности людей. Мы должны думать не только про себя и о своем комфорте, но и про безопасность других", - подчеркнул губернатор. Вместе с тем он ориентировал главу администрации района продумать варианты и помочь обратившимся. Также дано поручение проверить все общежития в областном центре и регионе.

На первом в 2020 году приеме граждан были подняты вопросы по трудовому законодательству, подтоплению участка и др. По каждой из озвученных шестью заявителями тем Геннадий Соловей дал принципиальное поручение - разобраться детально и объективно.-0-

Фото Сергея Холодилина