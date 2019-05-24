Соловей: межрегиональное сотрудничество должно приносить максимальную выгоду для местных жителей

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В межрегиональном сотрудничестве между странами необходимо активнее развивать те направления совместной деятельности, которые принесут максимальную выгоду жителям регионов. Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, обращаясь к участникам секции XVI Гомельского экономического форума, который проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Год от года юго-восточный регион Беларуси придерживается политики укрепления взаимовыгодных контактов и дружеских отношений с зарубежными партнерами. Только за последний год в области приняли 43 официальные делегации из 17 государств, заключили свыше 220 международных договоров и протоколов о сотрудничестве. "За этими цифрами - создание совместных предприятий, выполнение научно-исследовательских работ, многочисленные стажировки специалистов сельского хозяйства, мастер-классы ведущих медиков, совместные спортивные тренировки, культурные обмены", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Эффект от сотрудничества на региональном уровне видят и партнеры. Руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси Сергей Петров, который несколько лет участвует в Гомельском экономическом форуме, подчеркнул: "Каждый мой визит привносит значительный вклад в развитие товарооборота между Беларусью и Нижегородской областью. В прошлом году он составил $945 млн. Мы сотрудничаем по многим направлениям. Наши специалисты задействованы на строительстве АЭС в Островце. Мы плотно работаем с "Гомсельмашем", другими заводами. Практически 70% нашей сельскохозяйственной техники - белорусского производства. Есть много совместных перспектив".

В разное время эта площадка стала местом рождения новых побратимских связей между регионами. Именно здесь документально закрепилась дружба между Житковичским районом и регионом Тараклия Молдовы, подписано соглашение между Гомельской областью и Молдавской Гагаузией. Сегодня намерения выйти на новый уровень взаимодействия закреплены подписями под меморандумом о межрегиональном сотрудничестве между Гомельской и Ферганской областями (Узбекистан), договором об установлении дружественных и побратимских связей между Мозырским райисполкомом и Вулканештским районом Гагаузии.

За последние два года установлены побратимские связи и торгово-экономические отношения Гомельской области с регионами России, Украины, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Армении, Сербии, Вьетнама, Грузии, Италии и Китая. Укрепляется взаимодействие с проверенными временем партнерами. Так, темп роста внешнеторгового оборота региона с Арменией за 2018 год вырос в 2,5 раза. С участием польского капитала в Гомельской области реализуются 5 крупных промышленных и сельскохозяйственных проектов.

По мнению Геннадия Соловья, подобные форумы не только платформа для укрепления действующих межрегиональных связей, но и возможность установления новых деловых и дружеских контактов. "Важным аспектом остается участие дипломатического корпуса. Именно представители официальных делегаций и дипломатических миссий формируют первоначальную информацию для предпринимателей своей страны с предложениями по вложению инвестиций", - подчеркнул он.

Впервые Гомельский экономический форум был проведен в 2004 году. За последние 10 лет было подписано около 100 документов.-0-