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26 апреля 2021, 16:51

Соловей: мы сделаем все необходимое, чтобы наши дети и внуки жили на чистых землях

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей

26 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Мы сделаем все необходимое, чтобы наши дети и внуки жили на чистых землях. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на митинге в Хойниках, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей отметил: за 35 лет жизни под знаком Чернобыля пройдено немало стадий - от полного отчаяния и безысходности до реабилитации земель и возрождения территорий. На ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС затрачены колоссальные средства.

"Сегодня на митинге в Брагине Президент подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь. Он уже провел совещание, где обсуждалась глобальная программа возрождения Наровлянского, Брагинского и Хойникского районов. Ее цель - восстановить до уровня, как было до Чернобыля. И я уверен: мы выполним эту задачу. Мы сделаем все необходимое, чтобы наши дети и внуки жили на чистых землях под мирным небом родной Беларуси", - подчеркнул он.

По словам губернатора, после катастрофы на ЧАЭС более 300 тыс. человек вынуждены были покинуть родные места, но большинство приняло решение остаться на своей малой родине. "Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто ценой своего здоровья и жизни боролся с огнем Чернобыля, и чтим тех, кто принял вызов и остался жить на этой территории. Глава государства и правительство вкладывают много сил и средств в создание безопасных условий проживания на этих территориях. Самые важные задачи, которые приходилось и приходится решать - здоровье людей, безопасная с точки зрения экологии энергия, чистая вода и продукты, достойные условия жизни", - отметил губернатор.

Для поддержания здоровья населения в Гомеле открылся Республиканский научно-практический центр радиационной медицины. Варианты реабилитации сельхозугодий для получения чистой продукции прорабатывают институты радиологии и радиобиологии. Многое сделано и для комфортной жизни людей. Природный газ подведен к 132 населенным пунктам, построено 3 тыс. км водопроводных сетей. Реконструированы и построены 235 школ и детских садов, почти 150 больниц, поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

Хойникский район - один из самых пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. По словам председателя Хойникского райисполкома Анатолия Бондаренко, отсюда были эвакуированы более 20 тыс. человек, прекратили существование 49 из 99 населенных пунктов. Не стало шести сельсоветов, ликвидированы семь колхозов и совхозов, закрыты 10 общеобразовательных школ, 20 учреждений здравоохранения и культуры, 40 предприятий бытового обслуживания. Свыше 90 тыс. га лесных и сельскохозяйственных угодий выведены из хозоборота.

Год от года идут модернизация и реконструкция предприятий района, благоустраивают улицы, обновляют водопроводные и тепловые сети. Так, построена модульная котельная, газифицированы более 200 домов в агрогородке Глинище. Возводится новый молочно-товарный комплекс на 600 голов дойного стада. "Значительно улучшилась материально-техническая база учреждений здравоохранения. Ведется капитальный и текущий ремонт хирургического и терапевтического корпуса районной больницы, приобретается новое медицинское оборудование. Активно расширяются жилые кварталы. Мы строим жилье для молодых специалистов и многодетных семей. Только за последние пять лет построены семь многоквартирных домов и 31 индивидуальный дом. В районе созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи, расширяется спортивная и культурная инфраструктура. Наши жители своим трудом сделали все, чтобы малая родина изменилась к лучшему, стала более благоустроенной и комфортной", - подчеркнул Анатолий Бондаренко.

Ликвидатор Валентин Баранов видит контраст между апрелем 2021-го и 1986 года. Он вспомнил о непростой весне 35 лет назад. Вместе с группой ответственных помогал эвакуировать людей и животных в безопасные места. Столько слез, негодования и отчаяния до того момента 33-летний мужчина не видел. Буквально за 2-3 дня эвакуировали около 600 человек, которые так и не вернулись на свою малую родину. Раз в год на Радоницу посещают родные места. Навсегда исчезла с карты района и родная деревня Валентина Игнатьевича - Ленино.

Участники митинга возложили венки и живые цветы к подножию памятника Скорби, а также высадили аллею из 35 шаровидных ив в честь каждого года, прошедшего со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.-0-

Фото Сергея Холодилина

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Гомельская область Соловей Хойники
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