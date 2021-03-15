Соловей: настоящий гражданин принимает на себя высокую меру ответственности перед государством

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Настоящий гражданин имеет не только конституционные права, но и принимает на себя высокую меру ответственности перед государством, обществом. Такое мнение высказал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, вручая паспорта юным жителям региона во время акции "Мы - граждане Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый документ во дворце Румянцевых и Паскевичей получили 30 школьников из разных районов области. В их числе - ребята, которые достигли успехов в учебе, общественной жизни, творчестве, спорте.

"Вы сегодня получаете главный документ в жизни, становитесь полноправными гражданами нашей страны. А настоящий гражданин имеет не только конституционные права, но и принимает на себя высокую меру ответственности перед государством, обществом, не отделяет свои успехи от жизни Отечества, делает все для его процветания", - убежден Геннадий Соловей. Он подчеркнул весомый вклад молодежи, которая участвует во всех сферах деятельности - от общественной до экономической, производственной.

Председатель облисполкома считает долгом современных поколений сохранить историю, написанную отцами и дедами. В качестве примера он назвал мемориал жертвам войны в деревне Ола Светлогорского района, где фашисты заживо сожгли 1758 человек, из которых 950 детей. Создание мемориала стало по-настоящему всенародным делом.

Председатель облисполкома пожелал юношам и девушкам успехов во всех начинаниях, новых побед и свершений.

Молодые люди получили в подарок Конституцию, иллюстрированное издание "Я - гражданин Республики Беларусь", сувениры.

"Паспорт - важнейший документ. Его получение - это и большая ответственность",- поделился воспитанник военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи "Скиф", учащийся СШ№4 Речицы Никита Радченко. Свою жизнь парень хочет связать со службой в Вооруженных Силах. "Занятия в центре позволяют укрепить и физическую подготовку, и моральных дух, воспитывают смелость. Уверен, что приобретенные навыки пригодятся по жизни", - добавил он.

Запоминающимся стал момент вручения паспорта и для учащейся СШ№2 Калинковичей Виктории Гадлевской. "Очень почетно, что меня пригласили в областной центр. Я - активистка в школе, участник различных конкурсов. Наверное, это и определило то, что я получила приглашение на такое событие. Для меня это очень ответственный и волнительный момент", - призналась школьница.

Церемонии вручения паспортов предшествовала насыщенная программа для юношей и девушек и их родителей: экскурсии в Гомельский областной музей военной славы и по Гомелю, флешмоб, во время которого молодежь выстроилась у флагштока в цифру 15.

Всего в Гомельской области в этом году во время акции "Мы - граждане Беларуси!" проходят более 25 мероприятий, на них свои первые паспорта получат более 500 девушек и юношей.

Ежегодная акция приурочена ко Дню Конституции и проводится по инициативе БРСМ. Ее основная задача - знакомство молодого поколения с историей и значением символики страны, документами, основными законами, правами и обязанностями гражданина Беларуси.-0-