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31 июля 2021, 12:38

Соловей о фестивале народного юмора в Малых Автюках: умение шутить делает жизнь проще и лучше

Во время фестиваля
Во время фестиваля

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Умение шутить делает жизнь проще и лучше. Об этом сказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, приветствуя гостей и участников X Республиканского фестиваля народного юмора "Аўцюкi-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Радость встречи с удивительными людьми в гостеприимном уголке белорусского Полесья разделил с участниками фестиваля и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он отметил, что таких форумов в мире очень мало, а фестивалей народного юмора еще меньше - лишь болгарский Габрово да белорусские Автюки. "Именно в Автюках живут люди, которые умеют остро и весело посмеяться над собой и своими недостатками. И если душа народа в песнях, то у автюковцев она в искрометном юморе. Местные жители на своем примере доказали: чувство юмора, особенно в отношении себя самого, - безграничная сила. Она помогает преодолевать трудности и уверенно идти к заветным целям", - сказал он.

Есть у этого места и нешуточные достижения. Имена уроженцев автюковской земли звучали на разных уровнях. Малоизвестный факт: в начале 1990-х годов генерал-майор авиации Николай Столяров на 28-м съезде КПСС был выдвинут кандидатом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС как альтернатива Горбачеву. У него были высокие шансы занять этот пост, но он снял свою кандидатуру. А Яков Москаленко за подвиг при освобождении Пинска удостоен высокого звания Героя Советского Союза. На автюковской земле родились доктор технических наук Павел Богданович, министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, доктор медицинских наук заслуженный деятель науки Республики Беларусь Лидия Супрун, а также единственная женщина в звании полковника в Институте национальной безопасности - доктор психологических наук Валентина Вишневская.

Молодой фестиваль удивляет новыми красками благодаря неистощимой фантазии организаторов и коллективному творчеству местных жителей.

"Говорят: есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь - выжить, а чувство юмора - пережить. Шутите легко, по-доброму, с любовью. Ведь юмор, по сути, лекарство от боли. Если человек умеет шутить, то вся его жизнь становится проще и лучше", - сказал Геннадий Соловей, пожелав местным жителям и участникам фестиваля крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Губернатору присвоено почетное звание "Ганаровы аўцюк". Также этого статуса на фестивале удостоены министр культуры Анатолий Маркевич, председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь, председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий и председатель Малоавтюковского сельисполкома Михаил Дулуб. Всего по итогам 10-го юбилейного фестиваля такое звание присвоено 10 белорусам, первым из которых стал белорусский писатель Владимир Липский.

В самом разгаре конкурсная программа. Коллективы и индивидуальные исполнители остротой шуток борются за победу в номинациях "Тэатр мініяцюр", "Пародыя на папулярных і вядомых людзей "Кропка ў кропку", "Iнструментальны конкурс "Я дрынчу на чым хачу", "Прыпеўка" и "Анекдот. Байка".

Первый всебелорусский фестиваль народного юмора состоялся в Автюках при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Гомельского облисполкома и местных органов власти в 1995 году. Он собрал около 15 тыс. зрителей. Его летопись продолжается.-0-

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