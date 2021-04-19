Соловей: основная ставка в сфере пассажирских перевозок - на улучшение качества обслуживания

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в сфере пассажирских перевозок в Гомельском регионе рассмотрели сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме. В числе приоритетных задач для перевозчиков и единого оператора перевозок председатель облисполкома Геннадий Соловей назвал улучшение качества обслуживания пассажиров, обновление парка транспорта, минимизацию затратных механизмов, оптимизацию сети маршрутов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Дмитрий Гайкевич напомнил, что автомобильные пассажирские перевозки в регионе выполняет ОАО "Гомельоблавтотранс", городским электрическим транспортом управляет КУП "Горэлектротранспорт". В минувшем году под влиянием пандемии COVID-19 пассажирские перевозки оказались в числе наиболее пострадавших видов экономической деятельности. "В этом году объемы городских и пригородных пассажирских перевозок постепенно восстанавливаются, но еще значительно отстают от уровня прошлых лет", - подчеркнул он.

Окупаемость по итогу минувшего года по "Гомельоблавтотрансу" снизилась до 60,9%. Недополученные объемы выручки компенсированы за счет увеличения бюджетных субсидий - их сумма в прошлом году выросла на Br5,5 млн, или 24%. Окупаемость городского электрического транспорта составила 53,3%. Сумма бюджетных субсидий выросла на Br1,9 млн, или 20%.

"Бюджет свои обязательства выполняет, изыскал дополнительные средства для этой сферы. Но и транспортники сами должны искать пути", - подчеркнул Геннадий Соловей.

В январе-феврале этого года окупаемость пассажирских автоперевозок достигла 61,7%, по электротранспорту - 55,6%. "Гомельская область по окупаемости затрат собственными доходами по городским и пригородным перевозкам занимает первое место среди областей республики", - добавил Дмитрий Гайкевич.

На аппаратном совещании руководители транспортных организаций, а также единого оператора автомобильных перевозок КТУП "Гомельоблпассажиртранс" озвучили основные шаги по улучшению работы.

По словам Геннадия Соловья, должно быть четкое взаимодействие между оператором и перевозчиками. "Следует оптимизировать сеть маршрутов. Нужно исключить дублирующие маршруты и ситуации, когда сначала едет частный перевозчик, а практически следом за ним - государственный автобус", - сказал он.

Серьезный вопрос - обновление парка транспорта, в том числе для перевозки небольшого количества пассажиров на пригородных маршрутах. "Изучайте, просчитывайте варианты, чтобы обновление шло регулярно. Здесь нужен системный подход", - обратил внимание губернатор.

На постоянном контроле остается минимизация предприятиями затратных механизмов. "Важно считать каждый рубль. При этом стоит помнить: основная ставка - на улучшение качества обслуживания пассажиров", - заключил Геннадий Соловей. -0-